Глава немецкого правительства Фридрих Мерц в ходе публичного выступления охарактеризовал Россию как европейскую страну и обозначил важность выстраивания сбалансированных отношений между ЕС и Москвой, пишет ТАСС. Соответствующее заявление распространила пресс-служба кабинета министров ФРГ.

Выступая на новогоднем мероприятии для бизнес-сообщества в Галле, Мерц изложил своё видение будущего Европы. Он подчеркнул, что успешное решение ключевых задач – восстановление мира, обеспечение свободы и нахождение баланса в диалоге с Россией (крупнейшим европейским соседом) – станет залогом устойчивости Евросоюза и Германии. По словам канцлера, реализация этих целей позволит ФРГ уверенно пройти предстоящие испытания и сохранить перспективы развития после 2026 года.

Мерц специально акцентировал, что его позиция не обусловлена географическим положением: он заявил, что озвучивает эти тезисы не только на востоке страны, но и в любом другом регионе Германии. Тем самым он ещё раз подтвердил свою принципиальную точку зрения о принадлежности России к европейскому пространству.

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