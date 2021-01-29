«Всё то, что волнует наших граждан». Перспективы развития Минска на пять лет обсудили делегаты ВНС от столицы

Новости Беларуси. Перспективы развития столицы на ближайшие пять лет обсудили делегаты Всебелорусского народного собрания от Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город на форуме представят 366 человек. Это педагоги, врачи, культурные работники, лидеры профсоюзных движений, общественные деятели. Активное участие в дискуссии приняли депутаты. Основные темы – укрепление экономики и социальная поддержка. Актуальные вопросы, волнующие минчан, больше двух месяцев обсуждались в ходе диалоговых площадок.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Будут обобщены те предложения и будут приняты важные аспекты в нашей жизни, которые будут определять перспективу развития нашей страны на ближайшее пятилетие – это и строительство, это работа промышленных предприятий, это социальные объекты. Все то, что волнует наших граждан.