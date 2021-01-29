Олег Гайдукевич: «Никогда не будет страны с одной точкой зрения. Всегда один человек считает так, другой так»

Новости Беларуси. Перспективы развития столицы на ближайшие пять лет обсудили делегаты Всебелорусского народного собрания от Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Перспективы развития столицы на ближайшие пять лет обсудили делегаты Всебелорусского народного собрания от Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Впервые с 1995-1996 годов Всебелорусское собрание будет рассматривать политические вопросы, и это уже факт, о котором говорят все участники. Второй момент – вот здесь должны решаться судьбы страны всегда, в таком формате, путем диалога, должна решаться судьба страны. Не на улице, а вот здесь. Никогда не будет страны с одной точкой зрения. Всегда один человек считает так, другой так. Вот он – национальный диалог, вот так мы должны решать все вопросы. Мы должны собираться, мы должны обсуждать, мы должны высказывать свои точки зрения.
Всебелорусское народное собрание пройдет 11 – 12 февраля. Участники обсудят основные положения социально-экономического развития страны до 2025 года. Интересы разных слоев общества представят 2 700 делегатов со всей страны.
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