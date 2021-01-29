Олег Гайдукевич: «Никогда не будет страны с одной точкой зрения. Всегда один человек считает так, другой так»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Впервые с 1995-1996 годов Всебелорусское собрание будет рассматривать политические вопросы, и это уже факт, о котором говорят все участники. Второй момент – вот здесь должны решаться судьбы страны всегда, в таком формате, путем диалога, должна решаться судьба страны. Не на улице, а вот здесь. Никогда не будет страны с одной точкой зрения. Всегда один человек считает так, другой так. Вот он – национальный диалог, вот так мы должны решать все вопросы. Мы должны собираться, мы должны обсуждать, мы должны высказывать свои точки зрения.