Главврач 1-й больницы Минска: мы всецело приступили к развитию профилактической системы здравоохранения, работаем на упреждение

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:

Концептуальное развитие, я бы так сказал, системы здравоохранения. Некоторые понятия вводятся впервые – это и развитие «здоровых» поликлиник. Когда мы говорим, что мы уже занимаемся не только исключительно лечением болезней, хотя это прежде всего и очень важно. Мы всецело приступили к развитию профилактической системы здравоохранения, мы работаем на упреждение. Если говорить про лечение заболеваний, то такое понятие как клинико-затратные группы, которые сейчас напрямую разрабатываются в Министерстве здравоохранения. Это посыл того, что мы будем говорить о том, сколько стоит та или иная болезнь. Этого никогда раньше не было.