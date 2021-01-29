Главврач 1-й больницы Минска: мы всецело приступили к развитию профилактической системы здравоохранения, работаем на упреждение

Новости Беларуси. Перспективы развития столицы на ближайшие пять лет обсудили делегаты Всебелорусского народного собрания от Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Перспективы развития столицы на ближайшие пять лет обсудили делегаты Всебелорусского народного собрания от Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в Минске было собрано более 2,5 тысячи предложений. Самые популярные – изменения в Конституцию. Немало инициатив также относительно системы здравоохранения. Например, развитие «здоровых» поликлиник. Некоторые уже нашли отклик.
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Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:
Концептуальное развитие, я бы так сказал, системы здравоохранения. Некоторые понятия вводятся впервые – это и развитие «здоровых» поликлиник. Когда мы говорим, что мы уже занимаемся не только исключительно лечением болезней, хотя это прежде всего и очень важно. Мы всецело приступили к развитию профилактической системы здравоохранения, мы работаем на упреждение. Если говорить про лечение заболеваний, то такое понятие как клинико-затратные группы, которые сейчас напрямую разрабатываются в Министерстве здравоохранения. Это посыл того, что мы будем говорить о том, сколько стоит та или иная болезнь. Этого никогда раньше не было.