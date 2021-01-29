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«Умеет собрать вокруг себя команду». В Минске выбрали лучшего студента Беларуси

29 января 2021 18:40
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Новости Беларуси. В Минске выбрали лучшего студента Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Им стал Владислав Федюкович из Института пограничной службы. Он также победил в голосовании среди пользователей социальных сетей в номинации «Студент года онлайн».

«Умеет собрать вокруг себя команду». В Минске выбрали лучшего студента Беларуси-1

В тройке лучших и Владислав Мирончик, представитель Витебского государственного технологического университета, а также Ксения Брыкун из Института управленческих кадров Академии управления при Президенте. В финале за звание лучшего боролись 11 ребят из разных уголков Беларуси. Перед жюри будущим инженерам, историкам, экономистам, маркетологам и управленцам нужно было продемонстрировать все таланты. Заочно показать себя в ораторском мастерстве, защитить собственный проект, и очно – представить презентабельную визитку.

«Умеет собрать вокруг себя команду». В Минске выбрали лучшего студента Беларуси-4

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Республиканский проект «Студент года» определяет облик современного белорусского студента. Это человек, который отлично учится, умеет собрать вокруг себя команду единомышленников. Человек с активной гражданской позицией, и самое главное – человек, который готов что-то делать конкретно для развития общества как внутри университета, так и в целом для страны.

«Умеет собрать вокруг себя команду». В Минске выбрали лучшего студента Беларуси-7

Ксения Брыкун, студентка Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Подготовка шла долго и упорно. Мы постоянно оставались после пар в Академии, репетировали творческие номера, визитку репетировали постоянно. На самом деле со мной работает большая, огромная команда.

«Умеет собрать вокруг себя команду». В Минске выбрали лучшего студента Беларуси-10

Все финалисты активно участвуют в общественной жизни своего региона, в диалоговых площадках. Они по сути лидеры, каждый в своем вузе. Конкурс же – прекрасная возможность еще раз показать себя.

# Студенты # общество # Дмитрий Воронюк # Владислав Федюкович # Владислав Мирончик # Ксения Брыкун # Фотофакт

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