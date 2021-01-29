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Для озеленителей и дорожников Минска закупят новую технику

29 января 2021 18:41
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Новости Беларуси. На дополнительное оборудование для предприятий зеленого строительства и дорожных служб Минска выделят средства из городского бюджета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для озеленителей и дорожников Минска закупят новую технику-1

Это сделают для того, чтобы успешно справляться с обслуживанием не только закрепленных территорий, но и дворов. Предприятиям поручено составить списки техники, которую нужно докупить. Акцент должен быть сделан на действительно необходимое оборудование.

# ЖКХ # общество # Фотофакт

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