Для озеленителей и дорожников Минска закупят новую технику

Новости Беларуси. На дополнительное оборудование для предприятий зеленого строительства и дорожных служб Минска выделят средства из городского бюджета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это сделают для того, чтобы успешно справляться с обслуживанием не только закрепленных территорий, но и дворов. Предприятиям поручено составить списки техники, которую нужно докупить. Акцент должен быть сделан на действительно необходимое оборудование.