Только для единомышленников и вообще зачем? Развеиваем пять главных мифов о Всебелорусском народном собрании

Новости Беларуси. Важнейшее общественно-политическое событие в Беларуси, которое пройдет в Минске уже менее чем через месяц, ожидаемо стало поводом для домыслов у некоторых граждан, которые, очевидно, далеки от реального понимания будущего нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий всенародный форум. Мифы и реальные задачи – рассуждения на тему от аналитика Екатерины Речиц.

Миф первый – тривиальный формат Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Уже, судя по подготовке к VI Всебелорусскому народному собранию, очевидно, что форум будет иметь эпохальное значение в истории белорусской государственности. Сбор и обработка предложений граждан ведутся сразу в нескольких форматах – на диалоговых площадках, общественных приемных, в рамках рассмотрения обращений. Такой подход является актуальной новацией, реализованной государством. Собран широкий срез общественных запросов, позволяющий определить возможные направления дальнейшего развития Беларуси. Форуму предстоит дать ответы на глубинные запросы белорусского общества: «Кто мы?», «Что будет с нами и нашими детьми?», «Куда идем и чего хотим?»

Миф второй – только для единомышленников На шестом Всебелорусском собрании будет представлен весь социальный срез. Среди участников форума – представители депутатского корпуса, политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов, бизнес-сообщества, науки, культуры и образования.

Гарантией продуктивности форума является заведомое установление принципов ведения общественного диалога:

– Беларусь – высшая ценность;

– суверенитет, независимость, территориальная целостность – безусловны;

– вмешательство во внутренние дела Беларуси со стороны недопустимо. Широкий состав участников позволит не только раскрыть диапазон возможностей власти, но и стать своеобразным мозговым штурмом, учесть общественные запросы при формулировании сценариев развития.

Миф третий – тактическая повестка В рамках шестого Всебелорусского народного собрания планируется обсудить не только программу социально-экономического развития на текущую пятилетку, но и широкий спектр вопросов общественно-политического характера. В том числе это вопросы конституционного реформирования, совершенствования государственного управления и социальной коммуникации, развития гражданского общества. В центре государственной политики, экономики, общественной деятельности всегда остается человек. Социальное государство – неотъемлемая традиция Беларуси, которая будет продолжена.

Миф четвертый – принятие Конституции Один из ключевых вопросов повестки VI Всебелорусского собрания – перераспределение полномочий между ветвями власти. Такое перераспределение предусматривается не для ослабления роли Президента Республики Беларусь, а для открытия перед главой государства более широкого спектра возможностей по определению стратегии развития страны. В итоге государственных преобразований управленческая вертикаль в целом должна быть усилена за счет более четкого и органичного распределения функций и задач. Участники форума обсудят возможные механизмы переноса полномочий от исполнительной к законодательной ветви власти и обеспечения бесперебойного выполнения государственными органами и должностными лицами «новых» полномочий. Предложения форума будут учтены при выработке будущих конституционных изменений. Затем проект Конституции будет вынесен на республиканский референдум, где непосредственно гражданам представится право принятия окончательного решения.

Миф пятый – неясная цель Шестое Всебелорусское народное собрание станет воплощением подхода «перевернуть страницу», озвученного главой государства в ходе новогоднего обращения. Цель форума – аккумулировать общественную энергию и направить ее на созидательное развитие Беларуси. Главный принцип: не ломая старое, приращивать и приумножать достигнутое. Развитие через созидание призвано раскрыть резервы белорусского общества и государства.