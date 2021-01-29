За 10 дней привились 55% медиков. Как в Минске проходит вакцинация от коронавируса?

Новости Беларуси. В Минске против коронавирусной инфекции привились около 1 200 медицинских работников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске против коронавирусной инфекции привились около 1 200 медицинских работников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Прививки делают российским препаратом «Спутник V». Вакцину вводят бесплатно и на добровольной основе. Первыми прививку делают тем, кто входит в группы риска – это медицинские работники и учителя. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводят в организм в два этапа: сначала один, через три недели – второй. Это позволяет сформировать полноценную защиту от заболевания.
Наталья Автухова, заместитель главного государственного санитарного врача Минска:
Вакцина (спутник «Спутник V» или Gam-COVID-Vac) эффективна и безопасна. По стоянию на сегодняшний день в Минске вакцинировано порядка 55 % медицинских работников. Наличие вакцины дает медработникам дополнительный шанс для борьбы в целом с инфекционными болезнями, а также предотвращения развития эпидемии, пандемии и других каких-то неблагоприятных ситуаций.
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Вакцинация медиков началась 19 января. Следующими прививки получат работники сферы образования и социальной защиты. К вакцинации населения планируют приступить в апреле.