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За 10 дней привились 55% медиков. Как в Минске проходит вакцинация от коронавируса?

29 января 2021 18:38
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Новости Беларуси. В Минске против коронавирусной инфекции привились около 1 200 медицинских работников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За 10 дней привились 55% медиков. Как в Минске проходит вакцинация от коронавируса?-1

Прививки делают российским препаратом «Спутник V». Вакцину вводят бесплатно и на добровольной основе. Первыми прививку делают тем, кто входит в группы риска – это медицинские работники и учителя. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводят в организм в два этапа: сначала один, через три недели – второй. Это позволяет сформировать полноценную защиту от заболевания.

За 10 дней привились 55% медиков. Как в Минске проходит вакцинация от коронавируса?-4

Наталья Автухова, заместитель главного государственного санитарного врача Минска:
Вакцина (спутник «Спутник или Gam-COVID-Vac) эффективна и безопасна. По стоянию на сегодняшний день в Минске вакцинировано порядка 55 % медицинских работников. Наличие вакцины дает медработникам дополнительный шанс для борьбы в целом с инфекционными болезнями, а также предотвращения развития эпидемии, пандемии и других каких-то неблагоприятных ситуаций.

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За 10 дней привились 55% медиков. Как в Минске проходит вакцинация от коронавируса?-7

Вакцинация медиков началась 19 января. Следующими прививки получат работники сферы образования и социальной защиты. К вакцинации населения планируют приступить в апреле.

# Коронавирус # общество # Наталья Автухова # Фотофакт

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