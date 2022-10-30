Как одеть модников без западных брендов? Лугина об отечественном легпроме и развитии вопреки санкциям

Новости Беларуси. Наполняемость наших кошельков и цены в магазинах во многом зависят от работы реального сектора экономики. На неделе Президент интересовался, как идут дела в легкой промышленности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все-таки санкции затронули всех, да и сфера специфичная, хотя и перспективная. На одежду, как и на еду, спрос будет всегда. Легкая промышленность Беларуси – это около двух тысяч предприятий, где работают более 76 тысяч человек. Вклад легпрома в ВВП страны превышает 1 %. А такие товары по уровню потребления – на третьем месте после продовольствия и расходов на транспорт.

Ольга Коршун, СТВ:

В 2021 году на одного белоруса произвели более 15 квадратных метров тканей, более двух квадратных метров ковров, почти пять трикотажных изделий и практически по одной паре обуви. Ну что ж, будем одеты и обуты, как говорится. Но дело даже не только во внутреннем рынке, хотя глава государства ставил задачу удовлетворить запросы даже самых взыскательных модников. Некоторые западные компании и магазины объявили об уходе с белорусского рынка. А еще освободились модные ниши и в России. Сможем ли мы одеть соседей и не только во все белорусское? И что будет с нашим фешн-рынком, об этом мы поговорим с Татьяной Лугиной, председателем концерна «Беллегпром». Татьяна Алексеевна, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Давайте начнем с санкций. Но с той их стороны, что некоторые западные бренды объявили или объявляют, что собираются уходить с нашего рынка. Белорусы и наш легпром смогут занять эти ниши?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Опять же, санкции. Мы даже уже не употребляем это слово у себя, потому что вот эта ситуация, которая сложилась в этом году, явилась даже на руку каким-то дополнительным импульсам. Тот процесс, который происходил с марта-февраля месяца и у нас на внутреннем рынке, и у наших коллег в Российской Федерации, вот этот ажиотаж, что же будет дальше, если к нам не придут европейские бренды или закроют свои магазины, конечно же, открывает нам перспективу и колоссальную возможность занять те ниши или те ассортиментные позиции, которые по определенным причинам вышеназванным уйдут с рынка. Даже Zara Home, о которой мы говорим. Сегодня практически Zara Home по-белорусски – у нас разработана концепция «Да дому», которая подразумевает в интерьерных, кухонных, спальных, столовых нишах все, что можно предложить из белорусского легпрома. Ольга Коршун:

Мы с вами обсуждали ситуацию в России, мне кажется, там ситуация еще хуже, там висят амбарные замки на этих модных магазинах. Мы сможем им подсобить, приодеть, можно так сказать? И какая там ситуация в легпроме?

Татьяна Лугина:

Мы можем, сегодня у нас есть предприятия, которые расширяют свое присутствие через фирменную сеть именно на рынке Российской Федерации и не только. Вот в третьем квартале мы открыли нашим предприятием «Свiтанак» четыре магазина. Причем мы открыли магазины не монобренд, а мульти, где на площадке порядка тысячи квадратов представлены кроме нашего предприятия «Свiтанак» еще и «Полесье», «Калинка», Брестский чулочный комбинат. Задача белорусской легкой промышленности – всем вместе быть номер 1 на внешних рынках. В этом году сама ситуация, если в прошлом году еще как-то сомневались или кто-то из руководителей как-то поглядывал критично, косо на соседа, то в этом году не осталось сомнений. И предприятия, руководители сами охотно сбиваются, собираются в такие группы и выходят на внешние рынки через организации таких фирменных магазинов, где представлены несколько брендов. У нас впереди есть еще достаточно плотно до конца года определенные проекты, которые мы должны открыть и в Москве, и в Оренбурге. Ольга Коршун:

Санкции внесли корректировки и в логистические цепочки, и в географию транспортировки, куда мы поставляли наши товары. Отвалились рынки Украины, Западной Европы. Удалось ли заместить вот этих партнеров?

Татьяна Лугина:

Да, действительно, рынок Украины был второй по экспорту, он был для нас достаточно премиальным, маржинальным. Если брать по статистике буквально пару цифр, за 8 месяцев на рынок Украины, Евросоюза и Америки мы недопоставили, хотя поставки продолжаются, кроме украинского рынка, на рынок Евросоюза, небольшая поставка была в Америку, мы недопоставили продукции на сумму 30 миллионов долларов. Это действительно существенная цифра, но мы эту цифру возместили поставками нашей продукции на рынок Российской Федерации и стран азиатского региона. И сверх 30 миллионов поставили, на 16 миллионов больше. То есть темп экспорта у нас – 105,6 %. Да, где-то мы потеряли, где-то мы нашли, я хочу отметить в этом году не только активность на рынке Российской Федерации.