Что даёт Арктика России? Ответил губернатор Мурманской области

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Понятно, что ценность Арктики в первую очередь в том, что там находятся неразведанные запасы. Ключевая роль – это военно-стратегическое значение, наличие нефти и газа. На ваш взгляд, что самое ценное в Арктике для любого государства, которое выстраивает свою арктическую политику?

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области (Россия):

На мой взгляд, самое ценное для любого государства – это, конечно, люди, способные все, что есть в недрах земли, осваивать. Если возвращаться и говорить про Мурманск, то он самый крупный город в мире за полярным кругом. Именно советские люди были способны такие города строить, такую инфраструктуру создавать, и сегодня этот город активно развивается. Если говорить про те конкурентные преимущества, которые у нас, то первое – это логистика и Северный путь. Тут вопрос не только в корректировке климата, тут вопрос в том, что президентом нашей страны Владимиром Путиным и правительством сейчас проводится очень системно работа на трансформацию Северного морского пути в действительно постоянно действующий, очень эффективно работающий транспортный коридор. Утвержден целый детальный план. Мы учли два новых ледокола, самых мощных и современных в мире. Буквально в конце прошлого года и в начале этого заложены и строятся новые ледоколы, в значительной степени построена система навигации, идет работа по инфраструктуре Северного морского пути, чтобы это был очень удобный и безопасный транспортный коридор.

Андрей Чибис:

Те ресурсы, которые выведены на экране, – это кладовая тех ресурсов, которые есть. Говорят, что есть очень много неразведанных, – нет. Если брать все, что касается редкоземельных металлов (апатитовый концентрат, нефелиновый концентрат), – это те ресурсы, которые добываются на территории нашей области. Кстати, значительную долю в торговом балансе между Мурманской областью и Республикой Беларусь как раз занимает экспорт из Мурманской области, где уже наши белорусские партнеры делают соответствующие удобрения.

Надежда Сасс:

Сейчас основная арктическая битва будет даже не за природное богатство, а за Северный морской путь, потому что мы прекрасно понимаем, что это кратчайшая дорога из Азии в Европу. Только представьте, расстояние, проходимое судами из Мурманска в Японский порт Йокогаму через Суэцкий канал составляет 12 тысяч 840 морских миль, а по Северному морскому пути – всего 5 тысяч 770. Экономическая разница ощутима. Вадим Францевич, думаю, вы согласитесь.

Вадим Гигин, председатель белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:

Экономическая разница ощутима, и то, что у вас выведено на карте, является часть и китайского плана «Один пояс – один путь». Я бы, может, не столько о японском порте Йокогама говорил, сколько о китайских портах. Сейчас основные морские пути в мире перегружены. Кроме того, по ряду участков они не очень безопасны. Резко улучшилась сейчас ситуация в районе Аденского залива, где были сомалийские пираты, проливы, где Малайзия и Индонезия, там тоже был довольно опасный участок. Но смотрите, что происходит на данный момент. Резко обострилась ситуация вокруг Балтики в связи с последними военными событиями. Речь идет о возможности закрытия Балтики для российских судов. Вступление, например, Финляндии в НАТО приведет к тому, что будет создана ракетная система противокорабельная на территориях Эстонии и Финляндии. Как они себя будут вести, непонятно. Крайне враждебные позиции по отношению к России не только в области, которая связана с НАТО, но и споров об Арктике занимают Норвегия и Канада. В принципе, у России достаточно много здесь преимуществ. Губернатор Мурманской области абсолютно справедливо их подчеркнул. Это наличие передового ледокольного флота, который развивается, даже американцы отстают от наличия глубоководных портов в этом регионе, создание с опережающими темпами инфраструктуры, все планы, которые имеются по развитию, даже арктические войска, которые там находятся.