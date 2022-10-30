ЦИПсО Украины обратился к белорусам через ролик. Честны ли их призывы к дружбе и что скрывает видеоряд?

Телефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, информационные вбросы. Все это работа центров информационно-психологических операций ВСУ. Их основная боевая задача – играть на нервах и чувствах противника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

ЦИПсО внедрили в армию Украины еще в 2004. Через 10 лет они вошли в состав сил специальных операций жовто-блакитной и из попавших в сеть документов известно, что в ССО входит четыре крупных центра. Настоящая фабрика троллей, которые ведут боевые действия на информационном фронте. Никто уже даже не скрывает, что украинцев в этом плане всему научили американцы. Выпускались целые учебники по информационным диверсиям. Особенно активно велись атаки против России. Но сейчас взялись и за нас. На неделе Беларусь получила очередное послание за авторством украинских психологических троллей. Белорусы ответили на диверсию, не скрывая лиц за балаклавами, в отличие от адресантов. С текстом можете ознакомиться сами, а вот подтекст обоих посланий мы изучили с профайлером.

Инга Сечко, профайлер:

Этот ролик ВСУ создан по определенным законам психологического жанра – манипулирования людьми. Начинается он с того, что идет обращение Вооруженных Сил Украины к белорусскому народу. Во-первых, от Вооруженных Сил должен обращаться конкретный человек, официальное лицо, уполномоченное Вооруженными Силами. То есть с нами разговаривает непонятно кто, мы ни разу за ролик не видим человека или людей, которые обращаются к нам и говорят нам эти слова. Слова звучат за кадром, а в этот момент в наш мозг внедряют следующие кадры. Мы можем разобрать этот видеоряд, с помощью которого создан этот видеоролик, аудиоряд, а также скрытую цель, которая есть в каждом манипулировании. Она не сразу просматривается, скрытая цель потому и скрытая. Она должна попасть в наш мозг, но так, чтобы люди этого не заметили.

Видеоролик довольно мрачный, темные цвета, здесь постоянно идут кадры военных действий, разрушений, оружия, бегущих людей, плачущих женщин, убийства, кладбища. То есть такой негативный видеоряд должен воздействовать на негативные эмоции человека и усиливать их. То есть он должен вызывать эмоции гнева, страха, тревоги, паники и усиливать их. Еще периодически в этот видеоряд вставляются кадры с президентами России и Беларуси. Прием этот – связывание негативной информации с фигурой президентов, потому что они появляются в ряду негативной информации, такова задумка ВСУ. Видеоряд, если мы его проанализируем, отличается повторением одной и той же информации. Вообще, ролик длится 3,5 минуты, даже почти 4 минуты. Такой длины нужен видеоролик, чтобы многократно повторить и внедрить в мозг зрителей информацию. Многократное повторение – известный прием манипулирования, еще Геббельс говорил это, это его известная фраза, что ложь, повторенная многократно, становится правдой. Это повторение идет с помощью видео, а также с помощью слов, которые мы слышим, надписей, которые можем прочитать, то есть тройное повторение: видео, аудио и надпись. А также повторение одних и тех же видеокадров.

Аудиоряд характеризуется интересным приемом, когда сначала нас задабривают заверениями о дружбе, а в конце нас пугают, что если мы не подчинимся, не послушаемся, то с нами поступят очень жестко. Начинается все мягко и красиво, а заканчивается все угрозами. Явная цель, которая лежит на поверхности и явно должна быть понятна любому зрителю, – проинформировать нас. На самом деле у этого ролика есть скрытая цель, чтобы внедрить информацию, которая находится по краям видеоролика, но еще важнее ту, которая находится в середине. И она запакована в середину с помощью всей остальной информации. Как это делается: люди лучше запоминают информацию, которая находится по краям сообщения, то есть в начале и в конце. То, что посередине, наш мозг воспринимает, но не запоминает, нам так кажется. На самом деле наша память ловит информацию, она попадает в наш мозг. И в начале идут заверения в дружбе, в конце идут угрозы, но в середине несколько раз идут призывы с помощью видеокадров, также аудиоинформации, чтобы белорусы испугались, бросили оружие, чтобы они убежали, спрятались. Белорусам должно стать страшно.

Наш ответ коллегам из ВСУ. Ваши ЦИПсО запускают пафосные ролики с обращением к белорусам, пытаются нас в чем-то обвинить, местами даже запугать.

Но мы то с вами люди военные и понимаем, что запугивание – это удел слабых.

Мне нравится, что в том ролике кадры устрашающие, а здесь кадры Победы. Белорусский видеоролик начинается со светлых позитивных кадров, в белорусском ролике мы видим лица реальных людей. Это реальные мужчины, военные, которые будут нас защищать. Мы понимаем, кто говорит нам эти слова, кто за них отвечает, то есть люди берут ответственность за свои слова. В отличие от украинского видеоролика, в котором нет ни одного реального лица и некому задавать вопросы. Так, белорусские военные говорят о том, что они не хотят войны, что они готовы защищать свою страну в случае опасности. Мы видим реальных людей, реальные, открытые лица, они говорят о своих словах, своем мнении и ничего не скрывают. При этом мы видим в ролике кадры страны, нашей красивой природы, наши города, города Украины, счастливые лица, в отличие от видеоролика украинского, который должен вызывать негативные эмоции и усиливать их у людей, а у нас сейчас и так очень много негативных эмоций. Усиливая эти негативные эмоции, людей заставляют бояться и убегать. А в белорусском видеоролике вы увидите позитивные кадры красивой природы, светлого неба, мирной страны. И реальных, сильных людей, которые отвечают за свои слова. Ролик короткий, потому что сильным, настоящим мужчинам не нужно много слов. Они говорят коротко, но по делу.