«Всё это надо прописать». Как поправки в Конституцию заставили парламент работать больше обычного?

Новости Беларуси. Законы «О ВНС» и «О гражданском обществе», полная ревизия действующих документов и ни малейшего права на ошибку. Что за работа кипит в белорусском парламенте и почему это касается каждого из нас? Разбиралась Ксения Худолей для программы «Неделя» на СТВ.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Белорусский парламент сейчас в режиме предельной концентрации. Обновленная Конституция не дает депутатам и сенаторам и шанса на передышку. Привести законодательство в соответствие с ней, а главное – написать с нуля новые проекты – на все про все меньше полутора лет. Возможно? Да.

Если представить, что Конституция – основа (или ствол) правовой системы, то связанные с ней законы, указы и распоряжения – крона. Изменения коснулись всего: от преамбулы до заключительных положений. А значит и все уточняющие документы подлежат апгрейду.

Рассмотреть предстоит около 100 законопроектов. Это только основная часть. Дедлайн определен: к концу 2023 года законодательная база должна быть откорректирована. Сложность в том, что звенья правовой цепочки неразрывны: за тезисами, к примеру, одного конкретного кодекса стоит не один нормативный акт. Ксения Худолей:

Мы должны переписать сейчас все, чтобы оно работало.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Особенно базовые наши законы, которые касаются, в первую очередь, нашей политической системы. Это закон о Национальном собрании, о статусе депутата Палаты представителей, членов Совета Республики, о Президенте, Избирательный кодекс, о местном управлении и самоуправлении. Это существенные законы, которые так или иначе формируют наше общество, нашу политическую систему. Например, такое достаточно серьезное конституционное новшество, как единый день голосования по выборам депутатов в представительные органы власти. Казалось бы, часть вторая Статьи 67: депутаты избираются в единый день голосования в последнее воскресенье февраля. Короткое предложение, но оно влечет за собой переформатирование чуть ли не половины Избирательного кодекса. Начиная от определения избирательных округов, системы избирательных комиссий, определения их функционала, количества, выборов. Все это надо прописать. И прописать так, чтобы в рамках правоприменительной деятельности у нас при организации и проведении выборов не возникло каких-то проблем, связанных с формированием представительных органов власти.

Вот так по слогам парламент разбирает конституционные положения. За прошедшую сессию депутаты палаты представителей уже приняли в первом чтении 8, во втором – 17 проектов. Особняком стоят законы, которые пишутся с чистого листа.