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«Эффект измеряется не только деньгами». Окупился ли «Великий камень» и сколько в среднем получают сотрудники?

17 июля 2022 16:43
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Новости Беларуси. Как дальше будет развиваться сотрудничество с Китаем, как в «Великом камне» переживают экономический шторм и что будем продавать в Поднебесную? Об этом и не только мы поговорили с главой администрации белорусско-китайского индустриального парка.

В студии программы «Неделя» Александр Григорьевич Ярошенко.

Ольга Коршун, СТВ:
Как сегодня развивается индустриальный парк, потому что много испытаний, каких-то катаклизмов переживаем, это как-то отразилось на развитии «Великого камня»?

«Эффект измеряется не только деньгами». Окупился ли «Великий камень» и сколько в среднем получают сотрудники?-1

Александр Ярошенко, глава белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень»:
Прежде всего хотел бы сказать, что ковид, который уже несколько лет пока существует, наложил свой отпечаток по привлечению инвестиций, в том числе в парк «Великий камень». Но при этом 2021 год мы закончили очень достойно, с хорошей динамикой выполнили все свои показатели. Могу сказать, что уже 60 объектов недвижимости у нас в парке построено, при этом 90 резидентов из 15 стран мира осуществляют свою деятельность, зарегистрированы, 40 уже выпускают свою продукцию и оказывают услуги. И научно-исследовательские разработки активным образом у нас осуществляются, мы в том числе экспортоориентированная площадка, около 40 % за первый квартал были наши показатели. Рост экспорта – мы поставляем продукцию в 14 стран мира и считаем, что необходимо прикладывать все усилия, чтобы поддерживать набранный темп.

«Тема, которая будет всегда востребована во всем мире». В чем Беларусь впереди планеты всей?

Ольга Коршун:
В этом году появятся какие-то новые резиденты в парке?

Александр Ярошенко:
Да, мы уже зарегистрировали шесть резидентов – три резидента из Китая, три белорусских предприятия. Из Китая в основном, кстати, в каждом проекте есть слова «цифровизация», «цифровая платформа», это связано с продвижением товаров, комплексной логистикой. Но последний проект, мы его зарегистрировали буквально на днях, производство продукции связано с биотехнологиями. На уровне молекулярных реагентов. Это та тема, которая будет всегда востребована во всем мире, и мы рады, что она у нас получает развитие. Китайские предприятия, мы надеемся, в этом году будут приходить, уже изъявили желание. В этой же теме, теме биотехнологий, выпуска лекарственных средств. У нас сейчас есть проработки Сианьским университетом традиционной китайской медицины провинции Шэньси. Есть те проекты, которые мы ждем и будут приходить в парк.

Ольга Коршун:
Импортозамещение – тема, которая сейчас на слуху, Россия даже готова инвестировать в такие проекты около 1,5 миллиарда долларов, которые будут реализованы вместе с Беларусью. У парка есть интерес в реализации и развитии импортозамещающих проектов?

«Эффект измеряется не только деньгами». Окупился ли «Великий камень» и сколько в среднем получают сотрудники?-4

Александр Ярошенко:
У нас есть проекты из России, но потенциал взаимодействия велик и далеко не использован. То же по разным сферам и, опять-таки, фармации, сфера беспилотных летательных аппаратов, в том числе и вертолетов, сфера электрического транспорта, накопителя энергии. Это темы будущего, которые уже активным образом развиваются, и мы надеемся с нашими российскими партнерами продвигать такие проекты. Тем более в нынешних условиях.

Китайский рынок – это рынок жесточайшей конкуренции

Ольга Коршун:
Недавно в «Великом камне» состоялось открытие национального электронного павильона, нашего белорусского, в котором наши производители будут представлены на китайском рынке, то есть это продажа онлайн. Первый стрим уже состоялся, когда следующий, какая новая продукция появится на полках этого электронного павильона?

«Эффект измеряется не только деньгами». Окупился ли «Великий камень» и сколько в среднем получают сотрудники?-7

Александр Ярошенко:
Китайский рынок – это действительно огромный рынок. Это рынок жесточайшей конкуренции. То, что мы смогли таким образом осуществить очень успешную реализацию, открыв национальный павильон – безусловно, большой успех. Эту историю продвигает компания по развитию нашего парка, наш резидент из Китайской Народной Республики. По их бизнес-плану, они видят возможность ежемесячно реализовать продукцию белорусских предприятий на сумму порядка 200 миллионов юаней, это большая сумма, но я, пользуясь эфиром, если позволите, хотел бы обратиться и подчеркнуть, что надо быть готовым, что продукт из Беларуси такой и есть. Он должен быть высококачественным, приемлемым по цене и конкурентоспособным. Тогда он будет иметь успех, что показали первые торги.

«Получили больше 40 миллионов долларов». Об эффективности парка

Ольга Коршун:
«Великий камень» создали уже 10 лет назад. Как вы считаете, этот проект окупился и те предприятия, которые зарегистрированы, они уже приносят прибыль?

Александр Ярошенко:
Сами прямые бюджетные вложения нашей страны составили порядка 36 миллионов долларов. Мы получили уже больше 40 миллионов. То есть для страны мы уже окупили этот проект. Но главное все-таки не в этом – тот эффект, который дает для экономики страны. Больше двух тысяч работающих, заработные платы в два раза выше, чем в среднем по стране – 2 866 рублей. Это высокопроизводительные рабочие места, это новые отрасли, новые продукты, которые дали толчок развитию нашего машиностроения. Это двигатели, коробки передач, которыми мы оснащаем Минский автомобильный завод и другие предприятия. Поэтому эффект измеряется не только деньгами. Это и имиджевый эффект. Мы – страна, которая одна из первых в 2013 году поддержала инициативу «Один пояс – один путь», которую объявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. И наш проект органично вписался в это мегапроект с точки зрения мировой экономики и активным образом приносит нам экономические, политические и другие дивиденды.

«Эффект измеряется не только деньгами». Окупился ли «Великий камень» и сколько в среднем получают сотрудники?-10

Ольга Коршун:
В «Великом камне» уже построен один жилой дом для сотрудников. Когда еще будут строиться дома и другие социальные объекты?

Александр Ярошенко:
Жилой комплекс на 157 квартир, первый, который уже построен и практически полностью заселен. Живут там и белорусы, и китайцы, и англичане, и сотрудники других компаний. Это первая ласточка, но он построен за счет технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Бюджет Китая – техническая, экономическая помощь – 60 миллионов долларов для нашего парка. Это тоже значимая для нашей страны цифра. Мы уже подали заявки на строительство второй и третьей очереди. Надеемся, что этот вопрос будет положительно рассмотрен и в будущем мы будем продолжать строительство именно для сотрудников парка.

# Парк высоких технологий в Минске # общество # Александр Ярошенко # Ольга Коршун # Фотофакт

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