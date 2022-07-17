«Эффект измеряется не только деньгами». Окупился ли «Великий камень» и сколько в среднем получают сотрудники?

Новости Беларуси. Как дальше будет развиваться сотрудничество с Китаем, как в «Великом камне» переживают экономический шторм и что будем продавать в Поднебесную? Об этом и не только мы поговорили с главой администрации белорусско-китайского индустриального парка. В студии программы «Неделя» Александр Григорьевич Ярошенко. Ольга Коршун, СТВ:

Как сегодня развивается индустриальный парк, потому что много испытаний, каких-то катаклизмов переживаем, это как-то отразилось на развитии «Великого камня»?

Александр Ярошенко, глава белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень»:

Прежде всего хотел бы сказать, что ковид, который уже несколько лет пока существует, наложил свой отпечаток по привлечению инвестиций, в том числе в парк «Великий камень». Но при этом 2021 год мы закончили очень достойно, с хорошей динамикой выполнили все свои показатели. Могу сказать, что уже 60 объектов недвижимости у нас в парке построено, при этом 90 резидентов из 15 стран мира осуществляют свою деятельность, зарегистрированы, 40 уже выпускают свою продукцию и оказывают услуги. И научно-исследовательские разработки активным образом у нас осуществляются, мы в том числе экспортоориентированная площадка, около 40 % за первый квартал были наши показатели. Рост экспорта – мы поставляем продукцию в 14 стран мира и считаем, что необходимо прикладывать все усилия, чтобы поддерживать набранный темп. «Тема, которая будет всегда востребована во всем мире». В чем Беларусь впереди планеты всей? Ольга Коршун:

В этом году появятся какие-то новые резиденты в парке? Александр Ярошенко:

Да, мы уже зарегистрировали шесть резидентов – три резидента из Китая, три белорусских предприятия. Из Китая в основном, кстати, в каждом проекте есть слова «цифровизация», «цифровая платформа», это связано с продвижением товаров, комплексной логистикой. Но последний проект, мы его зарегистрировали буквально на днях, производство продукции связано с биотехнологиями. На уровне молекулярных реагентов. Это та тема, которая будет всегда востребована во всем мире, и мы рады, что она у нас получает развитие. Китайские предприятия, мы надеемся, в этом году будут приходить, уже изъявили желание. В этой же теме, теме биотехнологий, выпуска лекарственных средств. У нас сейчас есть проработки Сианьским университетом традиционной китайской медицины провинции Шэньси. Есть те проекты, которые мы ждем и будут приходить в парк. Ольга Коршун:

Импортозамещение – тема, которая сейчас на слуху, Россия даже готова инвестировать в такие проекты около 1,5 миллиарда долларов, которые будут реализованы вместе с Беларусью. У парка есть интерес в реализации и развитии импортозамещающих проектов?

Александр Ярошенко:

У нас есть проекты из России, но потенциал взаимодействия велик и далеко не использован. То же по разным сферам и, опять-таки, фармации, сфера беспилотных летательных аппаратов, в том числе и вертолетов, сфера электрического транспорта, накопителя энергии. Это темы будущего, которые уже активным образом развиваются, и мы надеемся с нашими российскими партнерами продвигать такие проекты. Тем более в нынешних условиях. Китайский рынок – это рынок жесточайшей конкуренции Ольга Коршун:

Недавно в «Великом камне» состоялось открытие национального электронного павильона, нашего белорусского, в котором наши производители будут представлены на китайском рынке, то есть это продажа онлайн. Первый стрим уже состоялся, когда следующий, какая новая продукция появится на полках этого электронного павильона?

Александр Ярошенко:

Китайский рынок – это действительно огромный рынок. Это рынок жесточайшей конкуренции. То, что мы смогли таким образом осуществить очень успешную реализацию, открыв национальный павильон – безусловно, большой успех. Эту историю продвигает компания по развитию нашего парка, наш резидент из Китайской Народной Республики. По их бизнес-плану, они видят возможность ежемесячно реализовать продукцию белорусских предприятий на сумму порядка 200 миллионов юаней, это большая сумма, но я, пользуясь эфиром, если позволите, хотел бы обратиться и подчеркнуть, что надо быть готовым, что продукт из Беларуси такой и есть. Он должен быть высококачественным, приемлемым по цене и конкурентоспособным. Тогда он будет иметь успех, что показали первые торги. «Получили больше 40 миллионов долларов». Об эффективности парка Ольга Коршун:

«Великий камень» создали уже 10 лет назад. Как вы считаете, этот проект окупился и те предприятия, которые зарегистрированы, они уже приносят прибыль? Александр Ярошенко:

Сами прямые бюджетные вложения нашей страны составили порядка 36 миллионов долларов. Мы получили уже больше 40 миллионов. То есть для страны мы уже окупили этот проект. Но главное все-таки не в этом – тот эффект, который дает для экономики страны. Больше двух тысяч работающих, заработные платы в два раза выше, чем в среднем по стране – 2 866 рублей. Это высокопроизводительные рабочие места, это новые отрасли, новые продукты, которые дали толчок развитию нашего машиностроения. Это двигатели, коробки передач, которыми мы оснащаем Минский автомобильный завод и другие предприятия. Поэтому эффект измеряется не только деньгами. Это и имиджевый эффект. Мы – страна, которая одна из первых в 2013 году поддержала инициативу «Один пояс – один путь», которую объявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. И наш проект органично вписался в это мегапроект с точки зрения мировой экономики и активным образом приносит нам экономические, политические и другие дивиденды.