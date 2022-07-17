Сергей Клишевич: «Сейчас идёт борьба за выживание нашего государства»

Новости Беларуси. Законы «О ВНС» и «О гражданском обществе», полная ревизия действующих документов и ни малейшего права на ошибку. Что за работа кипит в белорусском парламенте и почему это касается каждого из нас?

Кто действительно готов уделять время и силы стране, а кто прикрывает «энтузиазмом» деструктив? Один из самых ожидаемых законопроектов («О гражданском обществе») должен провести черту.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нам важно сегодня защитить наше настоящее белорусское гражданское общество от всевозможного суррогата, который нам пытаются извне навязать. Мы все с вами хорошо помним 2020 год, когда под видом якобы гражданского общества всевозможные организации, казалось бы, благотворительные, которые пропагандируют здравые идеи и мысли, занялись тем, что начали разрушать наше государство. И допустить такого впредь мы не можем. Поэтому, конечно, здесь мы должны обозначить здесь эти вопросы в нашем законе. Опыт наш создания такого закона достаточно инновационный.

Ксения Худолей:

Почему нет таких примеров в мире?

Сергей Клишевич:

Какое может быть гражданское общество сегодня в Литве, в Польше? Там исключительно все уже давным-давно зачищено и на поверхности остались только те организации, те структуры, которые исполняют волю Соединенных Штатов. По указке делают то, что им будет сказано. О какой-то там демократии и правах человека и близко речи нет. Про это говорят те наши друзья, представители гражданского общества, которые еще там немножко остались, которых зажимают. Поэтому, конечно, там совсем другая ситуация. У нас сейчас идет борьба за выживание нашего государства.

Читайте также:

«Правила игры для всех». Как в белорусской политике избавляются от иностранного вмешательства?

В теории получается идеально, а на практике не работает. Кто помогает парламенту придумывать законы?

«Все это надо прописать». Как поправки в Конституцию заставили парламент работать больше обычного?