«Правила игры для всех». Как в белорусской политике избавляются от иностранного вмешательства?

Новости Беларуси. Законы «О ВНС» и «О гражданском обществе», полная ревизия действующих документов и ни малейшего права на ошибку. Что за работа кипит в белорусском парламенте и почему это касается каждого из нас? Разбиралась Ксения Худолей для программы «Неделя» на СТВ. В то же время жесткими должны стать правила политической игры. Вопросы к партиям (белорусским только на бумаге) обострились в том же 2020 году. Свое отношение к сомнительным политическим ячейкам откровенно высказывал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Партийному строительству в стране быть. Но если кто-то из лидеров партии думает, что мы завтра нарежем из этого пирога бюджетного и деньги дадим структуре партии... Ну, ребята, забрать у пенсионеров и прочее – денег же лишних нет. На это вы не рассчитывайте. Бороться будем против тех партий, которые будут разрушать страну. Министр юстиции, генерал, не пропустит ни одного шарлатана, который на это будет нацелен. Неважно, какие там партии: с востока, с запада, юга или севера. Мы независимая страна, мы должны действовать в собственных интересах. И только такие партии могут быть. По крайней мере пока я Президент.

Ревизия законодательства – своевременная возможность закрепить буквой закона то, что в ином случае может трактоваться двояко кем и как угодно. Выводы сделаны, да и правовая логика проста: в белорусской политике, пусть и разные, но белорусские интересы.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

И вот здесь мы должны обозначить правила игры для всех. Если ты за Беларусь, если строишь свое государство, если ты против разрушения страны и выступаешь против тех, кто сегодня извне пытается негативно повлиять на нашу страну, значит ты в правовом поле. Если ты сам являешься и финансируешься из-за рубежа, то есть, по сути дела, являешься агентом влияния иностранного государства, то какая у тебя может быть политическая воля и политический путь развития в нашей стране. Какие интересы ты представляешь: нашего народа или тех, кто тебе платит? Эти вопросы должны быть четко обозначены сегодня в наших законодательных актах, чтобы люди это понимали, чтобы все политическое, так скажем, поле наше тоже работало по этим правилам.