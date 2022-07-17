В теории получается идеально, а на практике не работает. Кто помогает парламенту придумывать законы?

Новости Беларуси. Законы «О ВНС» и «О гражданском обществе», полная ревизия действующих документов и ни малейшего права на ошибку. Что за работа кипит в белорусском парламенте и почему это касается каждого из нас? Разбиралась Ксения Худолей для программы «Неделя» на СТВ. Важно понимать, что парламентом законотворческий процесс не ограничивается. В правовых трендах – экспертная оценка.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Потому что они практики, они видят, как тот или иной нормативно-правовой регулятор непосредственно работает на местах, на земле, эффективен ли он. Ведь, понимаете, можно сделать норму права абсолютно идеальной с точки зрения теоретико-правовых доктринальных платформ, юридической техники и так далее. Но она может быть просто нежизнеспособной. Потому что сама практика, сама жизнь вносит определенные коррективы.

Уже не единожды мы столкнулись, когда, казалось бы, абсолютно выверенные нормативно-правовые акты, которые попадают в экспертный совет, в конечном итоге оказывались нежизнеспособны с точки зрения практических примеров, которые наши эксперты приводят и показывают в динамике, в генезисе, как будет работать или иной институт. И мы вынуждены, в общем-то, в нашем экспертном заключении все эти риски отражать.

Юристы, филологи, историки, экономисты, представители бизнеса – взгляд со стороны не лишний. Тем более что сторона эта для всех общая, «государственная». Да и формат экспертного слова полностью себя оправдал в преддверии прошедшего референдума. Есть смысл повторить.