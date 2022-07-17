Где дешевле удалить желчный пузырь в Минске? Эксперимент СТВ

Новости Беларуси. В начале мая 2022 года Минздрав запустил эксперимент по предоставлению белорусам платных медуслуг в выходные и праздничные дни. Всего в проекте участвует 18 государственных медицинских учреждений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До начала эксперимента учреждения ввели дополнительные штатные должности и подобрали медперсонал для оказания платных услуг. Пока медики дополнительно зарабатывают, в то же время пациенты сохраняют содержимое своих кошельков. Мы сравнили цены государственных и частных клиник на примере операции по удалению желчного пузыря.

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Клумова:

Согласно нашему прейскуранту, стоимость данного вида лечения для пациента, которое включает в себя и осмотр специалистов, проведение наркоза (работу анестезиологической бригады), работу хирургической бригады, составляет в районе 1 400-1 600 рублей. Кроме того, в настоящее время, учитывая, что эксперимент только начался, в нашей клинике действуют определенные льготные моменты, у пациентов мы стараемся взять минимальное обследование. Даже на бюджетной основе.

– Здравствуйте. Сколько будет у вас стоить удалить желчный пузырь?

– Ориентировочно первичная консультация врача порядка 38 рублей, что касается удаления желчного пузыря – порядка 1 800. Но это я вам сказала ориентир. В зависимости от количества анестезии и так далее. Точную цифру вы определите после приема у врача.

– Здравствуйте, подскажите, сколько у вас будет стоить удалить желчный пузырь вместе с осмотром врача, сдачей анализов. Примерная стоимость?

– Консультация у хирурга будет 53 рубля. Не могу сказать, какие конкретно анализы, их только хирург назначает. И удаление под общим наркозом желчного пузыря будет стоить 2 850.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Таким образом, мы позвонили в две частные клиники. Прайс на те же услуги, которые предоставляют и государственные учреждения, примерно в два раза больше. А если пациент обратится к зарубежным медикам, то смело эту цифру можно умножать на пять.

В данном эксперименте иностранные пациенты не участвуют, но, как и прежде, для них двери наших государственных медцентров отрыты. Помощь медиков они могут получить в любой день недели.

Дмитрий Калистратов, начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Министерства здравоохранения Беларуси:

Нет привязки ко дню недели. Иностранец планирует заблаговременно приезд в Республику Беларусь, и учреждение ставит в план его заблаговременно. И, что схоже и при оказании услуг иностранным гражданам, эти услуги оказываются за счет должностей врачей, которые вводятся дополнительно. Эксперимент продлится год. А летом 2023-го Минздрав подведет итоги и представит отчет правительству. Результатом проекта станут предложения о совершенствовании порядка оказания платных медицинских услуг в госучреждениях.