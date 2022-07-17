«Весомая добавка к зарплате». Как теперь белорусские врачи могут подзаработать на рабочем месте?

Новости Беларуси. В начале мая 2022 года Минздрав запустил эксперимент по предоставлению белорусам платных медуслуг в выходные и праздничные дни. Всего в проекте участвует 18 государственных медицинских учреждений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По итогам первых месяцев проекта в топе медуслуг – операции по травматологии и ортопедии, лазерной хирургии, в частности офтальмологическая помощь, а также урологические и гинекологические манипуляции. Где дешевле удалить желчный пузырь в Минске? Подробнее про эксперимент СТВ читайте здесь.

Дмитрий Калистратов, начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Министерства здравоохранения Беларуси:

Мы видим эффект в двух составляющих. Первая составляющая – это альтернатива частным медицинским центрам для граждан Республики Беларусь и чтобы гражданин не искал возможности получения этих услуг за рубежом. Второе – возможность врачу, медицинскому персоналу дополнительно заработать при желании в стенах своего учреждения.

Анатолий Савенок, врач-хирург, заведующий хирургическим отделением 3-й городской клинической больницы им. Клумова:

Участвуют в процессе и операционные сестры и средние медицинские работники, врачи, выполняющие эти операции, анестезиологи – весомая добавка к зарплате в итоге получится у всех.