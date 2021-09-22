«Всё чаще люди приходят не с жалобами, а с предложениями». Пётр Орлов о главных политических событиях

Новости Беларуси. Авторское мнение на СТВ. Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели. В эфире рубрика «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петр Орлов:

Здравствуйте, в эфире «Сенат» и я, Петр Орлов. О минувших событиях парламентской недели расскажем прямо сейчас. Праздничный и откровенный диалог. Глава Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с членами Союза женщин Министерства внутренних дел. За круглым столом собрались представители разных поколений. Женщины пришли на встречу со своими детьми. Ведь голос тех, за кем будущее, сегодня особенно важен.

Алеся Суринт, заместитель председателя первичной организации БСЖ Центрального аппарата МВД:

Для нас это огромная честь. Мы вместе с нашими детьми попали в сердце нашей страны, где принимаются судьбоносные для нас всех решения, где самые важные законопроекты проходят свою историю, свою жизнь. И потом все наше население, весь наш народ живет по этим законам. Для нас это очень почетно и очень знаково.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Пришли активисты Белорусского союза женщин МВД со своими детьми к нам сюда, в Совет Республики, чтобы ознакомиться с работой Совета Республики, чтобы увидеть, чем занимаются члены Совета Республики. Ну и, конечно, мы провели такую встречу, по-моему, очень интересную. Прежде всего, конечно, задавали вопросы, которые касаются кашей деятельности, чем занимаемся мы, какие законопроекты мы рассматриваем, возможно, какие еще у нас есть предложения, может быть, что-то законодательно не урегулировано, а нужно решать. Ну и такие вопросы, которые сегодня касаются личного плана – как председатель Совета Республики в быту живет? Мы достаточно откровенно говорили, и я думаю, что это было интересно. Петр Орлов:

Инициатором встречи выступили женский актив Совета Республики и МВД. Перед диалогом для гостей верхней палаты парламента провели экскурсию по музею, а также залу заседаний, где сенаторы принимают законопроекты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова членом Совета Республики Национального собрания. О своем решении глава государства сообщил во время рабочей встречи во Дворце Независимости. «Патриотизма у тебя хватает». Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова на должность сенатора (подробности здесь).

Петр Орлов:

Дмитрий Басков в верхней палате парламента будет заниматься социальными вопросами, а также спортивной тематикой. Ранее Басков занимал пост председателя Федерации хоккея Беларуси.

Петр Орлов:

Белорусские парламентарии в ходе мониторинга выборов в Государственную думу Российской Федерации особое внимание уделяли электронному дистанционному голосованию. Наблюдатели от Беларуси посещали избирательные участки в городе Москве, где осуществляли наблюдение за ходом голосования. Они также провели встречи с руководством фракций политических партий в Государственной думе и с руководством Центральной избирательной комиссии России. По словам белорусских парламентариев, каких-либо нарушений на выборах в Госдуму миссия не наблюдает.

Петр Орлов:

Готовность системы здравоохранения к сезонному росту респираторных заболеваний и COVID-инфекции обсуждалась на совещании в Совете Республики. Вопросы здравоохранения в Минске курирует уполномоченный представитель главы государства, председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Какая обстановка складывается в регионах – доложили ответственные по этому вопросу из каждой области.

Дмитрий Данилов, профессор кафедры инфекционных заболеваний БГМУ:

2021 год отличается от 2020-го тем, что медицинская составляющая здорово усилилась. Не то чтобы мы абсолютно во всеоружии, но многие аспекты мы научились понимать, и, конечно, уровень оказания медицинской помощи значительно увеличился. Мы накануне очередного, в том числе сезонного, подъема, поэтому расслабляться не следует.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Цифра на сегодняшний момент еще не достигает пиков прошлого года. Во многом здесь, наверное, сыграла вакцинация, формируется хоть какая-то иммунная прослойка, плюс накоплен опыт борьбы. Основные усилия сейчас направлены на то, чтобы продолжить кампанию по вакцинации, защитить наиболее уязвимый контингент – это пожилые лица и лица, имеющие хронические заболевания. Очень радует, что и по Гродненской, и по Брестской областям достигнуты целевые цифры вакцинации как работников системы здравоохранения, так и работников системы социальной защиты, что фактически снижает риск неконтролируемого распространения инфекции именно среди наиболее уязвимой группы – пациентов с хроническими заболеваниями либо пожилых людей.