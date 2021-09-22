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В Свислочи выполнили поручение Президента. За несколько месяцев там разобрали пустующие здания

22 сентября 2021 19:31
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Новости Беларуси. В Свислочи наградили военнослужащих, которые помогали в разборе ветхих зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о комплексе, который раньше принадлежал предприятию «Сельхозтехника», но в последнее время пустовал.

В Свислочи выполнили поручение Президента. За несколько месяцев там разобрали пустующие здания-1

На ситуацию с пустующими зданиями в городе обратил внимание глава государства, когда в конце июня посещал Свислочь. И дал поручение разобраться с ветхими строениями, если есть необходимость – снести.

В Свислочи выполнили поручение Президента. За несколько месяцев там разобрали пустующие здания-4

В итоге к делу подключились военнослужащие 30-й отдельной железнодорожной бригады. В краткие сроки они проделали огромную работу.

В Свислочи выполнили поручение Президента. За несколько месяцев там разобрали пустующие здания-7

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
Когда начинали и обозначили сроки, что в течение двух месяцев будет наведен порядок, мне в это несильно верилось. Но сегодня, поехав туда и посмотрев, насколько качественно, оперативно и быстро эта работа была проведена... Поэтому слова огромной благодарности хотелось сегодня сказать и солдатикам, которые работали, их командирам, которые обеспечивали организацию этого процесса.

Также в Свислочи сегодня идет ремонт хлебопекарни. Будет модернизировано оборудование и будут созданы условия для работы и отдыха трудящихся.

# Строительство # общество # Александр Версоцкий # Фотофакт

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