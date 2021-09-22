Совет Республики провёл единый приём в Брестской области. Какие вопросы волнуют население?
Новости Беларуси. Сенаторы провели 22 сентября единый прием граждан в Брестской области. Со своими вопросами жители Ляховичей могли напрямую обратиться к спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президиум Совета Республики работает сразу в семи городах. Председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова отправилась в Ляховичи. К ней на личный прием записались 27 человек. География обращений – не только небольшой райцентр, но и Минск, Гродно, Лида, Лунинец и Мозырь.
Среди актуальных вопросов – выплаты пенсий, развитие транспортной инфраструктуры в малых населенных пунктах, жилищное строительство. Первые поручения прозвучали прямо во время приема, в отдельных случаях обращение Наталья Кочанова взяла на личный контроль.
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Обращаться в Совет Республики, чтобы на одну проблему стало меньше. Для жителей Брестского региона это не в новинку. Только за 2021 год в верхнюю палату парламента поступили почти две сотни обращений.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Единый день приема граждан в Брестской области проходит в каждом районе. Это позволяет составить полную картину о том, как и с какими вызовами живет регион. Сенаторы обсудили все проблемные на местах, а уже завтра на выездном заседании отследят общую тенденцию для региона и обсудят механизмы решения.
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