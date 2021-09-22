Совет Республики провёл единый приём в Брестской области. Какие вопросы волнуют население?

Новости Беларуси. Сенаторы провели 22 сентября единый прием граждан в Брестской области. Со своими вопросами жители Ляховичей могли напрямую обратиться к спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президиум Совета Республики работает сразу в семи городах. Председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова отправилась в Ляховичи. К ней на личный прием записались 27 человек. География обращений – не только небольшой райцентр, но и Минск, Гродно, Лида, Лунинец и Мозырь.