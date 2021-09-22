Врач о новом аппарате КТ в больнице Могилёва: он усовершенствованный, позволяет видеть картину более подробно
Новости Беларуси. Новый кардиоцентр планируют открыть в Могилеве в ноябре. Он объединит в себе все кардиологические службы, которые на данный момент разбросаны по всему городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Появление новых площадей с ультрасовременным оборудованием позволит существенно сократить лист ожидания операций на открытом сердце. Большую стройку 22 сентября посетил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время своего рабочего визита в Могилев.
«Большая работа проходит». Дмитрий Пиневич рассказал о новых объектах здравоохранения в Могилёве. Читайте здесь.
22 сентября в областной больнице состоялось еще одно важное событие – здесь открыли новый кабинет компьютерной томографии. Необходимость такого оборудования остро ощущается в условиях пандемии. С помощью такого аппарата диагноз можно поставить всего за 5 минут.
Олег Струков, заведующий отделением лучевой диагностики Могилевской областной больницы:
Он может использоваться для диагностики заболеваний всех систем организма, которые проявляются морфологически. Это усовершенствованный рентгеновский аппарат, который позволяет видеть картину более подробно и делать более глубокие диагностические предположения.
Компьютерную томографию органа на этом аппарате можно провести за 5 секунд вместо 30 привычных, что значительно сокращает лучевую нагрузку на пациента.