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Врач о новом аппарате КТ в больнице Могилёва: он усовершенствованный, позволяет видеть картину более подробно

22 сентября 2021 19:19
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Новости Беларуси. Новый кардиоцентр планируют открыть в Могилеве в ноябре. Он объединит в себе все кардиологические службы, которые на данный момент разбросаны по всему городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появление новых площадей с ультрасовременным оборудованием позволит существенно сократить лист ожидания операций на открытом сердце. Большую стройку 22 сентября посетил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время своего рабочего визита в Могилев.

«Большая работа проходит». Дмитрий Пиневич рассказал о новых объектах здравоохранения в Могилёве. Читайте здесь.

Врач о новом аппарате КТ в больнице Могилёва: он усовершенствованный, позволяет видеть картину более подробно-1

22 сентября в областной больнице состоялось еще одно важное событие – здесь открыли новый кабинет компьютерной томографии. Необходимость такого оборудования остро ощущается в условиях пандемии. С помощью такого аппарата диагноз можно поставить всего за 5 минут.

Врач о новом аппарате КТ в больнице Могилёва: он усовершенствованный, позволяет видеть картину более подробно-4

Олег Струков, заведующий отделением лучевой диагностики Могилевской областной больницы:
Он может использоваться для диагностики заболеваний всех систем организма, которые проявляются морфологически. Это усовершенствованный рентгеновский аппарат, который позволяет видеть картину более подробно и делать более глубокие диагностические предположения.

Врач о новом аппарате КТ в больнице Могилёва: он усовершенствованный, позволяет видеть картину более подробно-7

Компьютерную томографию органа на этом аппарате можно провести за 5 секунд вместо 30 привычных, что значительно сокращает лучевую нагрузку на пациента.

# Учреждения здравоохранения # общество # Олег Струков # Юлия Мычка # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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