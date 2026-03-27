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Арина Соболенко стала финалисткой теннисного турнира в Майами

27 марта 2026 11:20
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Арина Соболенко стала финалисткой теннисного турнира категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На предыдущей стадии белоруска уверенно справилась со второй ракеткой планеты Еленой Рыбакиной из Казахстана. Девушки провели на корте менее полутора часов. Наша прима была убедительна в обоих сетах – 6:4, 6:3. Статистика следующая: 9 эйсов, 0 двойных ошибок, 57 % первой подачи и 4 брейк-поинта из 8. Оппонентка по финалу – Кори Гауф из США. В личных встречах у теннисисток равенство – по шесть викторий. Американка в мировой классификации занимает четвертую позицию. Для Соболенко выход в финал стал вторым кряду в Майами.

# Арина Соболенко

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