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Подпись Трампа появится на 100-долларовых купюрах

27 марта 2026 10:55
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Минфин США принял решение, благодаря которому Дональд Трамп навсегда войдет в историю страны. Впервые подпись действующего президента страны появится на долларовых купюрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подпись Трампа появится на 100-долларовых купюрах-2

Это событие приурочили к 250-летию основания Соединенных Штатов. А автограф главы Белого дома на банкнотах не только уместен, но и вполне заслужен. Впрочем, это не единственный акт уважения американского лидера. Ранее Комиссия по изящным искусствам одобрила выпуск памятной золотой монеты, на которой Дональд Трамп изображен, опирающимся кулаками о стол. А казначейство США рассматривает возможность выпуска новых коллекционных монет номиналом в один доллар с изображением Трампа. 

# США # Дональд Трамп

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