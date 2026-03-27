Подпись Трампа появится на 100-долларовых купюрах

Это событие приурочили к 250-летию основания Соединенных Штатов. А автограф главы Белого дома на банкнотах не только уместен, но и вполне заслужен. Впрочем, это не единственный акт уважения американского лидера. Ранее Комиссия по изящным искусствам одобрила выпуск памятной золотой монеты, на которой Дональд Трамп изображен, опирающимся кулаками о стол. А казначейство США рассматривает возможность выпуска новых коллекционных монет номиналом в один доллар с изображением Трампа.