Беларусь выступила за активное развитие евразийской интеграции

Евразийская экономическая комиссия проводит масштабную работу в рамках развития концепции «Индустрия 5.0». Основной принцип – переход от простой автоматизации к созданию среды, где технологии служат человеку, а не заменяют его. Об этом сегодня, 27 марта, заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на пленарной сессии цифрового форума «Индустрия 5.0: Сила взаимодействия» в Шымкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, сегодня в Казахстане состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
На его полях глава белорусского правительства отметил, что важно сохранить главное достижение евразийской интеграции – емкий внутренний рынок без границ, ограничений, обеспеченный производственными мощностями и исчерпывающей ресурсной базой.
Премьер-министры стран «пятерки» собрались на 46-м заседании Евразийского межправительственного совета, чтобы обсудить экономические вопросы интеграции, главные из которых – внешняя торговля и внедрение искусственного интеллекта во все сферы хозяйства.
Премьер-министры стран ЕАЭС обсуждают экономические вопросы интеграции.
Традиция собираться раз в квартал в одной из стран-участниц сложилась с момента создания ЕАЭС в 2015 году. Беларусь, передавшая председательство в 2025 году Казахстану, неизменно подчеркивает, что интеграция должна работать оперативно, конкретно и с учетом интересов всех партнеров.