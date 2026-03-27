Беларусь выступила за активное развитие евразийской интеграции

Евразийская экономическая комиссия проводит масштабную работу в рамках развития концепции «Индустрия 5.0». Основной принцип – переход от простой автоматизации к созданию среды, где технологии служат человеку, а не заменяют его. Об этом сегодня, 27 марта, заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на пленарной сессии цифрового форума «Индустрия 5.0: Сила взаимодействия» в Шымкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, сегодня в Казахстане состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.