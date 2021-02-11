«Выступили учёные из МГИМО и Кембриджского университета». БГУ предоставил возможность студентам поучиться на других специальностях

Расширять кругозор не выходя из дома. В главном вузе страны прошел дистанционный проект, где всех желающих студентов и школьников обучали в течение недели по 10 дисциплинам. Для участия ребята регистрировались на образовательном портале университета.

Екатерина Топоркова, специалист Центра карьеры Главного управления образовательной деятельности БГУ:

Мы высылаем форму (Google-форму) для какого-то фидбэка, чтобы оставляли свои отзывы. Наши координаты написаны на рекламных постах, везде написано, что делает центр карьеры. Студент на протяжении обучения может обратиться к руководителю проекта. Везде указаны телефоны, почтовые адреса. И они связываются, спрашивают. Каждый участник выбирал дисциплину, исходя из интереса. Например, географию, экономику, программирование. В течение курса ребята выполняли интернет-задания от преподавателей (специалистов из разных сфер).

Гадам Чарыев, студент филфака БГУ:

Студент выбирает ту или иную специальность, чтобы учиться в университете, и через некоторое время он начинает думать, что специальность, на которой он учится, не его. «Зимние и летние университеты» очень сильно помогают в плане того, чтобы ориентироваться и понимать, какие вообще специальности и что это такое. Например, я учусь на филологическом факультете, и мне с самого детства было интересно изучать все, что связано с информационными технологиями и интернет-вещами. «Зимний университет» проходит в БГУ не впервые, но всегда в него привносится что-то новое. Например, в этот раз организаторы подготовили проект «Международная неделя».

Марина Танасевич, начальник учебного отдела Центра карьеры Главного управления образовательной деятельности БГУ:

Особенностью «Зимнего университета» является проект «Международная неделя», в рамках которого перед слушателями выступили ученые и преподаватели университета Миннесоты, Кембриджского университета, МГИМО и других вузов.