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Песков: ситуация вокруг «Северных потоков» сложная из-за санкций

27 марта 2026 12:29
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Песков: ситуация вокруг «Северных потоков» сложная из-за санкций-0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг «Северного потока» осложнилась из-за санкций, но «Газпром» сохранил право собственности на трубопроводы. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, проекты фактически не функционирую, так как одна из труб была повреждена и разрушается из-за морской среды. Он также отметил стремление Соединенных Штатов получить контроль над этой инфраструктурой.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал об интересе США к этим газопроводам.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Песков

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