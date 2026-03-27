Дзиодзина: большинство израильтян и иранцев предпочли бы жить мирно, а не страдать за чужие идеи

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Одной из современных проблем в рамках геополитики является то, что несмотря на человеколюбивые заявления о необходимости защищать интересы людей, по факту теряется ценность жизни. Например, когда в результате обстрелов погиб аятолла Хаменеи, часть европейских лидеров продемонстрировали неадекватную радость. Якобы это событие станет окном в новую жизнь для народа Ирана. И почему-то никто из них не рассматривая, что такая смерть повлечет за собой череду и других трагичных событий, цепочку новых смертей и дальнейшее усиление зоны конфликтности. Ведь на фоне того, как события понимают в Иране и как их понимают в Израиле, мы видим то, что потенциал напряжения идет на обмен ударами и вражду по цене жизни. Когда кто-либо начинает искать, кто из двух стран является более виноват, а кто прав, то важно держать в уме, что речь идет не о конфликте Ирана с Израилем, где кто-либо однозначно жертва, а другой соагрессор. Мы говорим про народ: конфликтующих израильтянах с иранцами, которые точно не выбирали впускать войну на свои территории или нет.

Нет сомнения, что большинство израильтян и иранцев предпочли бы жить мирно, а не страдать за чужие идеи, атаковать противника и наносить удары, не совместимые с жизнью. Народу с обеих сторон одинаково страшно, им одинаково больно и принадлежность к своей стране или нации не делает их страдания или жизнь менее ценными.