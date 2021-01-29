«И я ему сказал нет». Александр Лукашенко рассказал, куда будет поступать младший сын Николай
Новости Беларуси. Во время разговора Александра Лукашенко со студентами БГУ сыпались откровенные и порой личные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как воспитываете младшего сына Николая – личным примером – и куда он будет поступать?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
БГУ точно не посоветую, как бы это, может, неприятно… Не потому, что это плохой вуз. Это очень сильный вуз. Не хочу вот чисто эмоционально – может быть, так и не получится – чтобы говорили: «А, сын в лучший вуз, его как обычно». У нас же все стремятся в БГУ «трудоустроить» своих детей. Не в этом дело, родные мои. Важно, конечно, чтобы вуз был крепким, понятно, но все зависит от самого человека, особенно теперь.
Еще раз говорю, извините за нескромность, для него не важно, в каком он вузе будет учиться. Но я не хочу, чтобы мой ребенок, и вы, мои дети, учились на Западе. Это для западной экономики, понимаете? А гуманитарный – это промывка мозгов – это со временем возвращаются и становятся протестунами. Это не потому, что там на злобу вчерашнего дня. Нет. А потому, что так будет всегда. Они готовят агентов влияния в нашем обществе. И я ему сказал нет. И он: «Я и сам не хочу туда».
– Хайпанули?
– Я? Лично я не хайпанула. Я не хайпую на таких мероприятиях, если можно так сказать. Потому что я думаю, что встреча была искренней. Мы получили достоверные ответы на интересующие вопросы. Я надеюсь, что в дальнейшем также будут проводиться такие площадки, платформы, где мы будем решать проблемы насущного характера.
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