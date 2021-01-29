«И я ему сказал нет». Александр Лукашенко рассказал, куда будет поступать младший сын Николай

Новости Беларуси. Во время разговора Александра Лукашенко со студентами БГУ сыпались откровенные и порой личные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как воспитываете младшего сына Николая – личным примером – и куда он будет поступать?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

БГУ точно не посоветую, как бы это, может, неприятно… Не потому, что это плохой вуз. Это очень сильный вуз. Не хочу вот чисто эмоционально – может быть, так и не получится – чтобы говорили: «А, сын в лучший вуз, его как обычно». У нас же все стремятся в БГУ «трудоустроить» своих детей. Не в этом дело, родные мои. Важно, конечно, чтобы вуз был крепким, понятно, но все зависит от самого человека, особенно теперь.