​​​​​​​Командир авиационной базы: «Против нас ведут гибридную войну. Информационная, сенсорная»

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:
Большое спасибо, что пригласили в эту студию. За штурвалом самолета чувствую себя чуть комфортнее, чем в вашей прекрасной студии.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сегодня точно такие же слова сказал комбайнер, выступая на Всебелорусском народном собрании, что он за штурвалом комбайна чувствует себя намного лучше.
Андрей Лукьянович:
Я скажу, что Вооруженные Силы, несомненно, основной инструмент обеспечения безопасности не только от внешних угроз, но и внутренней стабильности государства. Мы подошли к тому моменту, когда происходит трансформация внешних угроз. История человечества – это история войн. На долю нашей страны, расположенной в центре Европы, выпало очень много испытаний.
Кирилл Казаков:
Туда-сюда ходили армии, да?
Андрей Лукьянович:
Точно так. Наша страна была всегда театром военных действий. И сейчас мы подошли к тому моменту, когда против нас ведут гибридную войну. Информационная, сенсорная. По периметру вдоль наших границ значительно увеличена группировка Вооруженных Сил.
Алена Сырова, ведущая:
Вы ощущали это в августе-сентябре?
Андрей Лукьянович:
Однозначно да. Мы как никто на себе это ощутили. Сегодня очень хороший доклад прозвучал как главы государства, так и генерала Муравейко, которые на этих предложениях в изменения как в военную доктрину, так и в Конституцию предложил, там есть фраза «коллективная безопасность».
Кирилл Казаков:
Но мы и так члены Организации Договора о коллективной безопасности.
Андрей Лукьянович:
Этот факт состоявшийся. У нас есть Единая региональная система противовоздушной обороны, еще плюс к тому. Просто надо прописать, узаконить.
Кирилл Казаков:
Вопрос от людей, которые не вовлечены ни в военную тематику, ни в юридическую. Банальный такой семейный вопрос. Значит ли это, что после того, как мы вычеркнем понятие нейтралитета из Конституции, наши парни поедут воевать в Сирию? Каким образом это зарегулировано будет?
Андрей Лукьянович:
Наши Вооруженные Силы оказывают очень интересную услугу. Услуга эта называется «национальная безопасность». Мы с вами 75 лет живем под мирным небом. Чтобы государство существовало, должна быть безопасность нашей страны в первую очередь. У нас есть концепция развития и строительства вооруженных сил до 2030 года, есть две программы пятилетние, где прописаны конкретно пути решения: обеспечение боевого потенциала, боевая подготовка, сохранение кадрового потенциала, плюс постепенная модернизация Вооруженных Сил.
Алена Сырова:
Что-то про то, что наши ребята могут уезжать и воевать в чьих-то интересах где-то там далеко, есть?
Андрей Лукьянович:
Это вариант исключенный. Мы будем находиться на своей родной земле и защищать нашу родную землю, наш родной дом.
Алена Сырова:
Андрей Юльянович, нам есть чем ответить? Вы все-таки у нас ответственный за самолеты и вертолеты.
Андрей Лукьянович:
Я скажу, что наши Вооруженные Силы – одни из лучших в нашем регионе. Это мировой признанный факт. Мы на самом деле имеем компактные, мобильные, высокообученные и оснащенные Вооруженные Силы. Нам есть чем гордиться. Мы регулярно участвуем в совместных учениях, перенимая друг у друга опыт.
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