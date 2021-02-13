​​​​​​​Командир авиационной базы: «Против нас ведут гибридную войну. Информационная, сенсорная»

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:

Большое спасибо, что пригласили в эту студию. За штурвалом самолета чувствую себя чуть комфортнее, чем в вашей прекрасной студии. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сегодня точно такие же слова сказал комбайнер, выступая на Всебелорусском народном собрании, что он за штурвалом комбайна чувствует себя намного лучше. Андрей Лукьянович:

Я скажу, что Вооруженные Силы, несомненно, основной инструмент обеспечения безопасности не только от внешних угроз, но и внутренней стабильности государства. Мы подошли к тому моменту, когда происходит трансформация внешних угроз. История человечества – это история войн. На долю нашей страны, расположенной в центре Европы, выпало очень много испытаний.

Кирилл Казаков:

Туда-сюда ходили армии, да? Андрей Лукьянович:

Точно так. Наша страна была всегда театром военных действий. И сейчас мы подошли к тому моменту, когда против нас ведут гибридную войну. Информационная, сенсорная. По периметру вдоль наших границ значительно увеличена группировка Вооруженных Сил. Алена Сырова, ведущая:

Вы ощущали это в августе-сентябре? Андрей Лукьянович:

Однозначно да. Мы как никто на себе это ощутили. Сегодня очень хороший доклад прозвучал как главы государства, так и генерала Муравейко, которые на этих предложениях в изменения как в военную доктрину, так и в Конституцию предложил, там есть фраза «коллективная безопасность». Кирилл Казаков:

Но мы и так члены Организации Договора о коллективной безопасности. Андрей Лукьянович:

Этот факт состоявшийся. У нас есть Единая региональная система противовоздушной обороны, еще плюс к тому. Просто надо прописать, узаконить.