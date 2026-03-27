Сивец: в Беларуси продолжает выстраиваться новая архитектура политического устройства

В Беларуси продолжает выстраиваться новая архитектура политического устройства – и ВНС играет одну из ключевых ролей как высший представительный орган народовластия. Об этом заявил председатель Конституционного Суда Беларуси Сергей Сивец во время круглого стола, посвященного 30-летию Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защита конституционного строя, народное единство и принятие стратегических направлений развития общества и государства – за три десятка лет ВНС прошел путь от форума пятилетия до высшего органа народовластия. Значительные изменения произошли в 2022 году, когда в результате референдума народное вече получило новый конституционный статус и более широкие полномочия. Приняты серьезные программные документы: Военная доктрина, Концепция национальной безопасности, Программа социально-экономического развития до 2030 года.

Сергей Сивец, председатель Конституционного Суда Беларуси:

В развитие положений Конституции были приняты два достаточно уникальных закона – Закон «О Всебелорусском народном собрании» и Закон «Об основах гражданского общества», в соответствии с которым субъектам гражданского общества предоставлена широкая линейка полномочий, связанных именно с реализацией их полномочий как делегатов Всебелорусского народного собрания. И вот четыре года, которые прошли с момента формализации их уже в качестве неотъемлемого элемента нашего гражданского общества, нашей политической системы, позволяют нам провести предварительные итоги, обменяться мнениями.

Валерий Мицкевич, руководитель секретариата Всебелорусского народного собрания:

Первое собрание проводилось 19-20 октября 1996 года, когда в стране был определенный кризис и как раз в результате консолидации общества, которая начиналась на Всебелорусском народном собрании, мы пришли к тем результатам, которые есть сегодня. Это стабильная процветающая страна – Республика Беларусь. И все эти годы собрание совершенствовало свою деятельность. Треть из всего состава ВНС – субъекты гражданского общества. Его представители сегодня, 27 марта, собрались в Национальной библиотеке Беларуси. Это члены Президиума ВНС, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, депутаты местных Советов, судьи Конституционного и Верховного судов, представители общественных объединений и профессиональных союзов. Обсуждали реализацию конституционных полномочий Всебелорусского народного собрания.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Слушать народ и слышать народ – это наша хорошая белорусская традиция. На этом основывается все – любая ветвь власти базируется на этом. Всебелорусское народное собрание – это подтверждение прямое этому и тому, как представлено гражданское общество на Всебелорусском народном собрании. Подтверждает тот факт, что мы опираемся на мнение столпов гражданского общества. И любой законопроект жизненно важный, стратегический документ который принимается в Беларуси обсуждается с обществом.