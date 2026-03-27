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Сборная Беларуси по футболу обыграла команду Кипра в первом матче нового международного сезона

27 марта 2026 11:30
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Сборная Беларуси по футболу обыграла команду Кипра в первом матче нового международного сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный спарринг тренерский штаб Виктора Гончаренко рассматривал как этап подготовки к осенней Лиге наций. Соперник был сильнее по многим показателям. Но забили белорусы. Отличился дебютант команды Иван Тихомиров. Больше цифры не менялись. 

 

Сборная Беларуси по футболу обыграла команду Кипра в первом матче нового международного сезона-1

Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Любая победа в нашем случае приятна. То, что говорили, что нам нельзя разделять матчи товарищеские и официальные, мы должны работать, для того, чтобы в определенный момент сплачивать команду, победными результатами добавлять уверенности, чтобы хорошо выглядеть на официальных матчах.

29 марта предстоит спарринг с дружиной Армении.

# Футбол Беларуси

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