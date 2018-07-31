Вступительная кампания-2018. Поговорили о ССУЗах и ПТУ: «Большой город»

Новости Беларуси. О престиже и востребованности рабочих специальностей в столице мы побеседовали с главным специалистом сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома. В студии программы «Большой город» – Людмила Жук.

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