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Вступительная кампания-2018. Поговорили о ССУЗах и ПТУ: «Большой город»

31 июля 2018 09:00
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Новости Беларуси. О престиже и востребованности рабочих специальностей в столице мы побеседовали с главным специалистом сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома. В студии программы «Большой город» – Людмила Жук.

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# Вступительная кампания # общество # Людмила Жук

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