Социальный работник: новые специальности появились в столичных ССУЗах и ПТУ

Новости Беларуси. В столичном колледже сферы обслуживания начинают обучать новой специальности «Социальный работник», сообщили в программе «Большой город».

Освоить мастерство учащиеся смогут почти за три года.

Получить аттестат на занятие благородным делом сейчас грезят многие. Это престижно и востребовано. В топе самых популярных сегодня и такие специальности, как техник почтовой связи и контролёр отделения банка.

Мария Мелещук, абитуриент:

Родители поддерживали. Помогали выбрать специальность. Мне стало интересно поработать в почтовой связи. Мне кажется, что это что-то такое полезное.

Светлана Дедюля, заместитель директора Минского государственного колледжа сферы обслуживания:

В этом году мы принимаем на обучение 26 учащихся на основе общего базового образования, которые получат квалификацию в будущем «Социальный работник». Мы с уверенностью можем сказать, что получив среднее специальное образование в течение 2 лет и 10 месяцев в нашем учреждении образования, выпускники, желающие продолжить обучение в вузах, смогут это сделать.

Вступительная кампания-2018. Поговорили о ССУЗах и ПТУ: «Большой город»