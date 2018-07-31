48 медалей в 37 компетенциях: как белорусы участвовали в соревнованиях «Worldskills»

Новости Беларуси. «Worldskills»: эти соревнования проходят ежегодно. Третий год участвует и наша страна, сообщили в программе «Большой город».

Помогают ли эти состязания повысить престиж рабочих специальностей, мы спросили у главного специалиста сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома.

Людмила Жук, главный специалист сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Когда проходят сами соревнования, там присутствуют и работодатели, и школьники учреждений общего среднего образования.

И когда они видят, как ребята своими руками вытворяют чудеса, работодатель подумает: «Вот это мой потенциальный выпускник». Или тот же учащийся скажет: «Пойду ка я в систему профессионально-технического образования». На самом деле в этом году у нас был большой поток наград по «Worldskills». Мы участвовали в 37 компетенциях и завоевали 48 медалей. Это серьезный результат.

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