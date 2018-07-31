«Приятно то, что поступают туда и юноши»: как проходит вступительная кампания в педколледж?

Новости Беларуси. В стране активно проходит вступительная кампания в ССУЗы, сообщили в программе «Большой город». Небывалый наплыв абитуриентов в эти дни и в педагогическом колледже. И это даёт большую надежду для столичных школ и детских садов.

В нынешнем году набор по специальности «Начальное образование» здесь увеличили в два с половиной раза.

Людмила Жук, главный специалист сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Вступительная кампания началась 20 июля. И уже довольно активно выпускники школ, лицеев и колледжей поступают на уровень среднего специального.

И уже более 70% подали заявления на профессии среднего специального образования.

Хочу отметить поступление в Минский городской педагогический колледж. Дети мотивированы, и приятно то, что поступают туда и юноши.

Какие самые популярные специальности отмечаются в Минске?

Людмила Жук:

Педагог-учитель начального и дошкольного образования. По сравнению с прошлым годом, со средним баллом выпускники идут 8,29; 7,24 – это практически могут быть и баллы в высшие учебные заведения. Дальше очень востребованная профессия в сфере обслуживания – это банковское дело, это почтовая связь. Мы открыли новую специальность «Социальная работа». И дети с удовольствием пошли на данную профессию.

Вступительная кампания-2018. Поговорили о ССУЗах и ПТУ: «Большой город»