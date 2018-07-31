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Рассказываем, как выпускнику ССУЗа или ПТУ завоевать доверие работодателя

31 июля 2018 09:20
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Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» главный специалист сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома. Мы поинтересовались,

от чего зависит отношение работодателя к молодым специалистам.

Людмила Жук, главный специалист сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Разумный руководитель организации-заказчика кадров подходит к этому вопросу со всей ответственностью. Потому что

к нему приходят выпускники и учащиеся на практику,

и они прекрасно видят уже потенциальных работников.
А участие Беларуси в соревнованиях «Worldskills» подтолкнуло предприятия взглянуть на выпускников профессионально-технических учреждений и среднего специального образования другими глазами.
Мы тесно сотрудничаем с организациями-заказчиками кадров.

Заказчики кадров приходят к нам на экзамены квалификационные,

приходят к нам на советы колледжей, где поднимают свои вопросы дальнейшей подготовки.

Вступительная кампания-2018. Поговорили о ССУЗах и ПТУ: «Большой город»

# Вступительная кампания # общество # Людмила Жук

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