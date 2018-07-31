Рассказываем, как выпускнику ССУЗа или ПТУ завоевать доверие работодателя

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» главный специалист сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома. Мы поинтересовались,

от чего зависит отношение работодателя к молодым специалистам.

Людмила Жук, главный специалист сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Разумный руководитель организации-заказчика кадров подходит к этому вопросу со всей ответственностью. Потому что

к нему приходят выпускники и учащиеся на практику,

и они прекрасно видят уже потенциальных работников.

А участие Беларуси в соревнованиях «Worldskills» подтолкнуло предприятия взглянуть на выпускников профессионально-технических учреждений и среднего специального образования другими глазами.

Мы тесно сотрудничаем с организациями-заказчиками кадров.

Заказчики кадров приходят к нам на экзамены квалификационные,

приходят к нам на советы колледжей, где поднимают свои вопросы дальнейшей подготовки.

Вступительная кампания-2018. Поговорили о ССУЗах и ПТУ: «Большой город»