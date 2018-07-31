Визуальный мерчендайзер: где можно получить эту специальность?

Новости Беларуси. С 2018 года в нашей стране впервые будут обучать визуальных мерчендайзеров, сообщили в программе «Большой город».

Это специалисты по имиджу магазинов или бренду товара.

В Минском государственном профессионально-техническом колледже декоративно-прикладного искусства на эту специальность самый высокий ажиотаж.

Постигать азы такой занимательной профессии сегодня в основном идут девушки. Умение общаться с людьми и завязывать контакты, а также неординарный подход к делу. Они знают, что стоит за модным словом «мерчендайзер».

Полина Мытько, абитуриент:

Рассматриваются не только твои художественные способности, но и ещё знания в области психологии.

Т.е. как сделать так, чтобы покупатели приходили не в ближайший магазин, а именно тот, который обустраиваешь ты, но, например, он находится немного дальше.

Анна Бойко, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства:

Визуальный мерчендайзинг – это презентация объектов розничной торговли и индустрии моды

с художественным оформлением витрин, цветовой гаммой, музыкой.

Вступительная кампания-2018. Поговорили о ССУЗах и ПТУ: «Большой город»