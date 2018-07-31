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ССУЗы и ПТУ: разбираемся, где в Минске можно получить сразу несколько профессий

31 июля 2018 09:07
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Новости Беларуси. Существуют ли в ССУЗах такие отделения, где можно получить сразу несколько профессий, мы спросили в программе «Большой город» у главного специалиста сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома.

Людмила Жук, главный специалист сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Если брать среднее специальное образование, то дети поступают по одной профессии. А если взять профессионально-техническое образование, вот тут для учащихся и выпускников профессионально-технических лицеев и колледжей

есть возможность получить специальность в интеграции.

Допустим, интеграция моляр-штукатур и облицовщик-плиточник, в интеграции делаем слесарь по ремонту – токарь-фрезеровщик. Мы делаем интеграции, как строительного профиля, так и в парикмахерском искусстве. То есть мы идем навстречу и учащимся, и организациям-заказчикам кадров.

Вступительная кампания-2018. Поговорили о ССУЗах и ПТУ: «Большой город»

# Вступительная кампания # общество # Людмила Жук

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