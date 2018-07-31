«Дети не идут по остаточному принципу»: кто поступает в ССУЗы и ПТУ?

Новости Беларуси. Практика или теория: какой сегодня делают выбор выпускники школ при поступлении, разбираемся в программе «Большой город».

Людмила Жук, главный специалист сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Я могу с уверенностью сказать, что ССУЗ и ПТУ – это практико-ориентированные учреждения образования. Потому что дети, которые не способны воспринимать большой материал теоретический,

они направлены на практику, у них золотые руки.

Они прекрасно могут себя проявить на базе наших учреждений образования. Не секрет, что иногда ребенок владеет математикой не на таком уровне, как хотелось бы родителям, может, ему и не интересно, но он придет в сферу строительства, в сферу парикмахерского искусства, сферу легкой промышленности – он себя проявит, увлечется. А если с ним окажется мастер, который зажжёт этот маленький огонек, то, конечно, это будет результат.

Ольга Юруть, СТВ:

Некоторое время назад в ПТУ шли те, кто нигде не пристроился, не поступил в вуз, с плохим аттестатом. То есть, по остаточному принципу.

Растет ли сейчас престиж рабочих специальностей?

Людмила Жук:

Дети подавали у нас документы параллельно с приемом в вузы.

Уже через неделю на 30% - мы по заявленным контрольным цифрам.

Это значит, дети не идут по остаточному принципу. Кто выбрал профтех, тот и пошел в профтех. Каждый уровень образования найдет своего потенциального выпускника.

Вступительная кампания-2018. Поговорили о ССУЗах и ПТУ: «Большой город»