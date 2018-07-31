Прямой эфир

«Направление на работу получили 99% выпускников ПТУ и ССУЗов»

31 июля 2018 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» главный специалист сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома. Мы поинтересовались, как сейчас обстоит дело с трудоустройством молодых специалистов.

Людмила Жук, главный специалист сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Все наши выпускники должны быть обеспечены первым рабочим местом. И на сегодня 99% наши выпускники ПТУ и ССУЗов получили направление на работу. Только тот получит свободное трудоустройство, если есть какие-то ограничения в профессии. Но это единицы. А так – это гарантированное первое рабочее место.

Все договоры, которые мы заключили, мы стараемся обеспечить.

Даже еще есть востребованность организаций-заказчиков кадров.

Вступительная кампания-2018. Поговорили о ССУЗах и ПТУ: «Большой город»

# Вступительная кампания # общество # Людмила Жук

Другие новости рубрики

Все новости
Социальный работник: новые специальности появились в столичных ССУЗах и ПТУ
31 июля 2018 09:16

Социальный работник: новые специальности появились в столичных ССУЗах и ПТУ

Визуальный мерчендайзер: где можно получить эту специальность?
31 июля 2018 09:14

Визуальный мерчендайзер: где можно получить эту специальность?

«Дети не идут по остаточному принципу»: кто поступает в ССУЗы и ПТУ?
31 июля 2018 09:10

«Дети не идут по остаточному принципу»: кто поступает в ССУЗы и ПТУ?