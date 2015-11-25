«Всех очень сильно удивила данная новость, но не меня»: Джонни Депп рассказал о своем отношении к бисексуальности дочери
Новости США. 16-летняя актриса и модель, дочь голливудского актёра Джонни Деппа Лили-Роуз сделала сенсационное заявление: она «изменчива в сексуальном плане». Это значит, что она не считает себя гетеросексуальной на 100%, сообщает Daily Mail.
Для звездного отца девушки новость сюрпризом не стала.
Джонни Депп, актёр:
У неё тысячи подписчиков в социальных сетях, и всех их очень сильно удивила данная новость. Но не меня. Я уже знал об этом, потому что она рассказывает мне абсолютно всё. Она не боится чем-то со мной поделиться.
Мы очень крепко связаны друг с другом, и я горжусь, что у нас сложились такие доверительные отношения.
Джонни Депп:
Лили – проницательный ребёнок и одна из умнейших людей, которых я когда-либо встречал.
Она во всём превзошла меня и моих друзей в этом возрасте!
Если ей нужен какой-либо совет, я всегда готов ей помочь.
Дети должны сами решать, как им поступить, но я думаю, единственное, что могут сделать родители, – полностью поддержать своего ребёнка. И я так и делаю.
Фото. Джонни Депп с дочерью Лили-Роуз Депп
Джонни Депп:
Я не ожидал, что то, что сейчас происходит с Лили-Роуз, произойдёт с ней так скоро. Забавно наблюдать, как совсем ещё недавно твоя дочь была маленькой девчушкой, а затем внезапно превратилась в молодую женщину. Если вы вовремя не обратите на это внимания, вы пропустите этот момент.
Лили-Роуз уже стала самостоятельной, и я ничего не могу с этим поделать.
Забавное совпадение, что Карл Лагерфельд заприметил Лили-Роуз в том же возрасте, что и её мать. Когда я вижу дочь с макияжем и в красивом платье, я очень беспокоюсь о ней. Она очень красивая девушка, и всё это происходит слишком быстро.
Фото. Карл Лагерфельд и Лили-Роуз Депп
В этой красивой блондинке идеально сочетаются черты отца, голливудского актёра, и матери, французской певицы Ванессы Паради. Лили-Роуз уже успела сыграть в двух фильмах, комедийных пародиях на фильмы ужасов – «Бивень» и «Любители йоги». В обоих фильмах с ней сыграл её отец. Также она участвует в качестве модели на показах Шанель и Карла Лагерфельда.
Джонни Депп:
Я никогда не хотел, чтобы моя дочь стала актрисой.
Но это её страсть, она наслаждается этим делом, и это то, чем она всегда хотела заниматься. И ей есть, что показать.
Она здравомыслящий человек, и я доверяю ей принимать ответственные самостоятельные решения.
Но я никогда не смогу просто отступить и смотреть, как она распоряжается своей жизнью. Какой бы взрослой она ни была, я всегда буду о ней беспокоиться. Это отношения между отцом и его дочерью.
На протяжении последнего месяца Лили-Роуз участвовала в показах во Франции.
Она была в Париже и во время терактов и нападений в пятницу 13-го. Как оказалось, девушка была в гуще событий.
А её отец в тот момент ничего об этом не знал.
Лили-Роуз присутствовала на вечеринке в центре Парижа, но ушла оттуда пораньше, всего за несколько минут до начала нападений. Она благополучно успела добраться до своей квартиры, после чего начала получать неистовое количество сообщений от друзей.
Лили-Роуз (в Твиттере):
Они закрылись в доме в целях безопасности, потому что знали, что кругом взрывы и нападения, и кто-то мог быть в опасности.
Она написали мне, чтобы удостовериться, что со мной всё в порядке. Я выглянула в окно и увидела, что люди в панике разбегаются. Никто не понимал, что происходит.
Как прилежная дочь, она незамедлительно позвонила отцу, чтобы сообщить, что несмотря на ужасающую ситуацию в Париже, она по крайней мере в безопасности.
Такая тесная связь между отцом и дочерью объясняется, возможно тем, что 52-летний Джонни Депп слишком опекал Лили-Роуз после того, как они с Ванессой Паради чуть не потеряли свою девочку в 7-летнем возрасте из-за кишечной инфекции. Лили-Роуз заразилась как раз в то время, когда её отец был на съёмках фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» в Лондоне.
Джонни Депп:
Врачи сказали, что её почки перестали работать, и будет чудо, если она выживет. Мы 9 дней провели у её постели, и отказывались уходить, пока она не начала поправляться.
Пришлось остановить съёмки. Вообще всё остановить. Только через 3 недели нам разрешили забрать её домой. Я до сих пор вспоминаю об этом, играя эмоциональную сцену в фильме. Это был переломный момент, пережив который, не забудешь о нём никогда.
Фото. Джонни Депп с дочерью Лили-Роуз Депп
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Разрыв Деппа и Паради в 2012 году уже позади. Хоть прошедшие 3 года и были сложными, эти двое стали хорошими друзьями.
Джонни Депп:
Она великолепная мать и великолепная женщина. Когда женщина столько лет была добра к вам и подарила великолепных детей, вы не можете разлюбить её. Любовь может измениться, но вы продолжаете любить её, несмотря ни на что.
Фото. Джонни Депп и Ванесса Паради
Тем временем, в феврале 2015 года Депп тайно женился на 29-летней Эмбер Хёрд, прекрасной белокурой актрисе, с которой он познакомился на съёмках фильма «Ромовый дневник» в 2011 году.
Впервые Джонни Депп женился в 20 лет на визажисте Лори Энн Эллисон. В дальнейшем он был помолвлен с голливудскими актрисами Шерилин Фенн, Дженнифер Грей и Вайноной Райдер. Затем в его жизни случился 4-летний роман с британской супермоделью Кейт Мосс. После чего он 13 лет прожил с Ванессой Паради, которая родила ему двух детей: Лили-Роуз и Джека.
Как бы то ни было Джонни с Ванессой так и не поженились. Но с Эмбер Хёрд актёр связал себя узами брака уже как 9 месяцев.
Джонни Депп:
С каждым годом мы становимся не только старше, но и мудрее.
Мы начинаем лучше понимать то, что происходит в наших жизнях. А затем наступает момент, когда ты понимаешь, что готов посвятить жизнь одному человеку.
Но, знаете, я думаю, в нас есть столько противоречивых качеств, что при других обстоятельствах мы не захотели бы быть друг с другом, потому что актёры и актрисы плохо сходятся друг с другом в жизни.
Но у неё очень хорошая перспектива успешно построить свою карьеру. Она умная женщина, которой есть что сказать. Кроме того, она так любит старый добрый блюз и знает имена действительно малоизвестных прекрасных музыкантов, что я понял, что у меня нет пути назад. Она прекрасная девушка, и мне с ней очень повезло.
Пара проживает в доме Деппа в Западном Голливуде.
Фото. Джонни Депп и Эмбер Хёрд
Это не единственный дом в собственности Деппа. Ранее он и Ванесса Паради выставили на продажу дом, в котором выросли их дети. Это вилла с 5-ю комнатами, расположенная недалеко от Сен-Тропе, стоимостью 25 млн долларов. Правда, затем они отказались от этой идеи.
Джонни Депп:
Мы с Эмбер были там недавно и решили снять дом с продажи. Здесь выросли мои дети, и я понял, что не хочу расставаться с этим домом, потому что я ушёл из семьи. Я бы хотел, чтобы здесь росли и мои внуки.
Мои дети хорошо ладят с Эмбер.
Они очень близки, как друзья, и это здорово. Удивительно видеть в своих детях качества, которыми ты очень гордишься. Они очень хорошие дети – умные, вежливые и заботливые. Они очень хорошо справляются, учитывая тот факт, что мы жили раздельно. Ведь у многих родителей не такая сумасшедшая работа, как у меня.
Джек очень хорошо рисует и сочиняет прекрасную музыку. Но, скажу с облегчением, он играет только в школьных постановках и не выказывает желания стать актёром.
Джонни снимается в фильмах уже на протяжении 30 лет. В 1987 году вышел первый сериал с его участием – «Джамп стрит, 21», после которого 24-летний Депп стал кумиром подростков. Позже он скажет, что эта роль была для него очень неудобной.
С тех пор он сыграл разных персонажей: от молодого человека с лезвиями вместо пальцев в фильме «Эдвард Руки-ножницы», режиссёра «самых худших фильмов» в фильме «Эд Вуд», Джеймса Мэтью Барри в фильме «Волшебная страна» до капитана Джека Воробья в блокбастере «Пираты Карибского моря».
Одна из главных ролей в серии фильмов «Пираты Карибского моря» принесла Деппу не только всемирную славу, но и превратила его в одного из самых богатых актёров Голливуда.
Новый фильм из пиратской саги «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» выйдет в июле 2017 года.
Между тем, уже на следующей неделе выходит в прокат фильм «Чёрная месса» с участием Деппа.
Это основанная на реальных событиях история о криминальном боссе Бостона 86-летнем Джимми «Уайти» Балджере, отбывающем пожизненный срок за 11 убийств и другие преступления.
Эксперты предсказывают, что роль Балджера принесёт Деппу номинацию на «Оскар»в январе 2016.
Жестокость, показанная в «Чёрной мессе», не приукрашена. Джонни признаёт, что иногда ему было очень сложно играть свою роль.
Джонни Депп:
Я не из тех актёров, которые считают, что актёр должен полностью воплотиться в своего персонажа, даже за пределами съёмочной площадки.
Я не считаю, что это необходимо. Как бы там ни было, во время съёмок у меня были некоторые проблемы со сном.
В жизни я и так плохо сплю, не знаю, почему, может, из-за каких-то детских страхов. Но во время съёмок я превратился просто в короля бессонницы.
Забавно то, что у Джимми Балджера никогда не было проблем со сном. Есть фотографии, сделанные после того, как он совершал преступления, где он сидит в своём кресле с котом на коленях и спит. У него-то не было с этим проблем, а я был полностью разбит.
Простота – вот что делает Деппа счастливым сегодня.
Джонни Депп:
Это очень редкое явление сейчас, как и много лет назад.
Просыпаться утром и видеть, как лучи солнца пробиваются сквозь шторы, читать газету за завтраком, а затем перейти к чтению замечательной книги – и делать всё это с моей женой Эмбер – вот настоящее счастье.
Эти простые моменты, когда не нужно играть роль голливудской звезды, спасают меня и не дают сойти с ума.
Перевод: Светлана Конашевская