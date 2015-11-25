«Всех очень сильно удивила данная новость, но не меня»: Джонни Депп рассказал о своем отношении к бисексуальности дочери

Новости США. 16-летняя актриса и модель, дочь голливудского актёра Джонни Деппа Лили-Роуз сделала сенсационное заявление: она «изменчива в сексуальном плане». Это значит, что она не считает себя гетеросексуальной на 100%, сообщает Daily Mail. Для звездного отца девушки новость сюрпризом не стала. Джонни Депп, актёр:

У неё тысячи подписчиков в социальных сетях, и всех их очень сильно удивила данная новость. Но не меня. Я уже знал об этом, потому что она рассказывает мне абсолютно всё. Она не боится чем-то со мной поделиться. Мы очень крепко связаны друг с другом, и я горжусь, что у нас сложились такие доверительные отношения.

Джонни Депп:

Лили – проницательный ребёнок и одна из умнейших людей, которых я когда-либо встречал.

Она во всём превзошла меня и моих друзей в этом возрасте!

Если ей нужен какой-либо совет, я всегда готов ей помочь. Дети должны сами решать, как им поступить, но я думаю, единственное, что могут сделать родители, – полностью поддержать своего ребёнка. И я так и делаю.



Фото. Джонни Депп с дочерью Лили-Роуз Депп

Джонни Депп:

Я не ожидал, что то, что сейчас происходит с Лили-Роуз, произойдёт с ней так скоро. Забавно наблюдать, как совсем ещё недавно твоя дочь была маленькой девчушкой, а затем внезапно превратилась в молодую женщину. Если вы вовремя не обратите на это внимания, вы пропустите этот момент. Лили-Роуз уже стала самостоятельной, и я ничего не могу с этим поделать. Забавное совпадение, что Карл Лагерфельд заприметил Лили-Роуз в том же возрасте, что и её мать. Когда я вижу дочь с макияжем и в красивом платье, я очень беспокоюсь о ней. Она очень красивая девушка, и всё это происходит слишком быстро.



Фото. Карл Лагерфельд и Лили-Роуз Депп

В этой красивой блондинке идеально сочетаются черты отца, голливудского актёра, и матери, французской певицы Ванессы Паради. Лили-Роуз уже успела сыграть в двух фильмах, комедийных пародиях на фильмы ужасов – «Бивень» и «Любители йоги». В обоих фильмах с ней сыграл её отец. Также она участвует в качестве модели на показах Шанель и Карла Лагерфельда. Джонни Депп: Я никогда не хотел, чтобы моя дочь стала актрисой. Но это её страсть, она наслаждается этим делом, и это то, чем она всегда хотела заниматься. И ей есть, что показать. Она здравомыслящий человек, и я доверяю ей принимать ответственные самостоятельные решения. Но я никогда не смогу просто отступить и смотреть, как она распоряжается своей жизнью. Какой бы взрослой она ни была, я всегда буду о ней беспокоиться. Это отношения между отцом и его дочерью.



Фото. Лили-Роуз Депп

На протяжении последнего месяца Лили-Роуз участвовала в показах во Франции. Она была в Париже и во время терактов и нападений в пятницу 13-го. Как оказалось, девушка была в гуще событий. А её отец в тот момент ничего об этом не знал. Лили-Роуз присутствовала на вечеринке в центре Парижа, но ушла оттуда пораньше, всего за несколько минут до начала нападений. Она благополучно успела добраться до своей квартиры, после чего начала получать неистовое количество сообщений от друзей. Лили-Роуз (в Твиттере):

Они закрылись в доме в целях безопасности, потому что знали, что кругом взрывы и нападения, и кто-то мог быть в опасности.

Она написали мне, чтобы удостовериться, что со мной всё в порядке. Я выглянула в окно и увидела, что люди в панике разбегаются. Никто не понимал, что происходит. Как прилежная дочь, она незамедлительно позвонила отцу, чтобы сообщить, что несмотря на ужасающую ситуацию в Париже, она по крайней мере в безопасности.

Такая тесная связь между отцом и дочерью объясняется, возможно тем, что 52-летний Джонни Депп слишком опекал Лили-Роуз после того, как они с Ванессой Паради чуть не потеряли свою девочку в 7-летнем возрасте из-за кишечной инфекции. Лили-Роуз заразилась как раз в то время, когда её отец был на съёмках фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» в Лондоне. Джонни Депп:

Врачи сказали, что её почки перестали работать, и будет чудо, если она выживет. Мы 9 дней провели у её постели, и отказывались уходить, пока она не начала поправляться.

Пришлось остановить съёмки. Вообще всё остановить. Только через 3 недели нам разрешили забрать её домой. Я до сих пор вспоминаю об этом, играя эмоциональную сцену в фильме. Это был переломный момент, пережив который, не забудешь о нём никогда.



Фото. Джонни Депп с дочерью Лили-Роуз Депп

«Я всю жизнь был немного не от мира сего»: 10 высказываний Джонни Деппа о себе в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые». Разрыв Деппа и Паради в 2012 году уже позади. Хоть прошедшие 3 года и были сложными, эти двое стали хорошими друзьями. Джонни Депп:

Она великолепная мать и великолепная женщина. Когда женщина столько лет была добра к вам и подарила великолепных детей, вы не можете разлюбить её. Любовь может измениться, но вы продолжаете любить её, несмотря ни на что.



Фото. Джонни Депп и Ванесса Паради

Тем временем, в феврале 2015 года Депп тайно женился на 29-летней Эмбер Хёрд, прекрасной белокурой актрисе, с которой он познакомился на съёмках фильма «Ромовый дневник» в 2011 году. Впервые Джонни Депп женился в 20 лет на визажисте Лори Энн Эллисон. В дальнейшем он был помолвлен с голливудскими актрисами Шерилин Фенн, Дженнифер Грей и Вайноной Райдер. Затем в его жизни случился 4-летний роман с британской супермоделью Кейт Мосс. После чего он 13 лет прожил с Ванессой Паради, которая родила ему двух детей: Лили-Роуз и Джека. Как бы то ни было Джонни с Ванессой так и не поженились. Но с Эмбер Хёрд актёр связал себя узами брака уже как 9 месяцев. Джонни Депп:

С каждым годом мы становимся не только старше, но и мудрее.

Мы начинаем лучше понимать то, что происходит в наших жизнях. А затем наступает момент, когда ты понимаешь, что готов посвятить жизнь одному человеку.

Но, знаете, я думаю, в нас есть столько противоречивых качеств, что при других обстоятельствах мы не захотели бы быть друг с другом, потому что актёры и актрисы плохо сходятся друг с другом в жизни.

Но у неё очень хорошая перспектива успешно построить свою карьеру. Она умная женщина, которой есть что сказать. Кроме того, она так любит старый добрый блюз и знает имена действительно малоизвестных прекрасных музыкантов, что я понял, что у меня нет пути назад. Она прекрасная девушка, и мне с ней очень повезло. Пара проживает в доме Деппа в Западном Голливуде.



Фото. Джонни Депп и Эмбер Хёрд

Это не единственный дом в собственности Деппа. Ранее он и Ванесса Паради выставили на продажу дом, в котором выросли их дети. Это вилла с 5-ю комнатами, расположенная недалеко от Сен-Тропе, стоимостью 25 млн долларов. Правда, затем они отказались от этой идеи. Джонни Депп:

Мы с Эмбер были там недавно и решили снять дом с продажи. Здесь выросли мои дети, и я понял, что не хочу расставаться с этим домом, потому что я ушёл из семьи. Я бы хотел, чтобы здесь росли и мои внуки.

Мои дети хорошо ладят с Эмбер.

Они очень близки, как друзья, и это здорово. Удивительно видеть в своих детях качества, которыми ты очень гордишься. Они очень хорошие дети – умные, вежливые и заботливые. Они очень хорошо справляются, учитывая тот факт, что мы жили раздельно. Ведь у многих родителей не такая сумасшедшая работа, как у меня.

Джек очень хорошо рисует и сочиняет прекрасную музыку. Но, скажу с облегчением, он играет только в школьных постановках и не выказывает желания стать актёром.



Фото. Джек Депп

Джонни снимается в фильмах уже на протяжении 30 лет. В 1987 году вышел первый сериал с его участием – «Джамп стрит, 21», после которого 24-летний Депп стал кумиром подростков. Позже он скажет, что эта роль была для него очень неудобной. С тех пор он сыграл разных персонажей: от молодого человека с лезвиями вместо пальцев в фильме «Эдвард Руки-ножницы», режиссёра «самых худших фильмов» в фильме «Эд Вуд», Джеймса Мэтью Барри в фильме «Волшебная страна» до капитана Джека Воробья в блокбастере «Пираты Карибского моря». Одна из главных ролей в серии фильмов «Пираты Карибского моря» принесла Деппу не только всемирную славу, но и превратила его в одного из самых богатых актёров Голливуда. Новый фильм из пиратской саги «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» выйдет в июле 2017 года. Между тем, уже на следующей неделе выходит в прокат фильм «Чёрная месса» с участием Деппа.