Черная пятница в истории Франции. В результате терактов в Париже не менее 150 человек погибли, введен режим чрезвычайного положения

Новости Франции. Все внимание 14 ноября приковано к Парижу. Не менее 150 человек погибли в результате террористических атак. Ответственность за жертвы взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». Мир потрясен произошедшим.

Самые глубокие соболезнования президенту и народу Франции выразил глава Беларуси. Александр Лукашенко высказал слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших в результате серии терактов. МИД нашей страны продолжает выяснять нет ли среди погибших от пуль и взрывов белорусских граждан.

После терактов в Париже ряд стран усиливает меры безопасности. Во Франции введен режим чрезвычайного положения. Теракт стал крупнейшим в истории страны.

Эта ночь в Париже станет одной из самых кровавых в истории Франции. Но буквально за несколько часов до полуночи в небольшом заведении «Маленькая Камбоджа» на севере французской столицы многолюдно. Вечер пятницы: бары и рестораны переполнены. Уже ближе к ночи на террасу врываются неизвестные и открывают беспорядочную стрельбу по посетителям. Бойня продолжалась около получаса. Десятки раненых и погибших. И это только начало.

С интервалом буквально в несколько минут три взрыва прогремели около футбольного стадиона «Стад де Франс». На игру пришли около 80 тысяч человек. На стадионе присутствовал и Франсуа Олланд. Один из взрывов был настолько силен, что его услышали даже на стадионе.

Жером, очевидец:

Началась такая паника, все это произошло быстро. Теперь Париж на особом положении. Мы даже не можем вернуться домой. Движение поездов, говорят, остановлено.

Примерно в это же время террористы врываются в концертный зал «Батаклан». Они начинают не глядя палить из автоматов Калашникова. Люди в панике пытаются выбежать из здания. Огонь по беззащитным продолжался около получаса.

Но и это еще не конец. Террористы захватили тех, кому не удалось сбежать. А после методично и хладнокровно – один за другим – расстреливали заложников.

Сильвестр, очевидец:

Я переходил улицу, и сразу – бум! – она взорвалась прямо передо мной. Все было разорвано в клочья, я чувствовал, что все вокруг разлетелось. Я ушел, я упал, а затем вернулся. Это мобильный телефон, который принял удар. Это то, что спасло меня. В противном случае моя голова была бы разорвана в клочья.

Париж охватил настоящий ужас. В эту ночь в городе произошло как минимум шесть нападений. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка «ИГИЛ». На территории всей страны объявлено чрезвычайное положение. Временно закрыты границы. Силовики объявляют о ликвидации восьми террористов. Но ситуация по-прежнему крайне напряженная.

Франсуа Олланд, президент Франции:

Мы будем разбираться в том, кто совершил эти ужасные вещи. И борьба будет беспощадной. Когда террористы способны на такие зверства, они должны знать, что столкнутся с Францией, которая стоит вместе, Францией, которую не запугаешь.

Тем временем в больницы Парижа продолжают поступать пострадавшие. По последним данным, жертвами кровавых терактов стали более 150 человек. Еще около сотни пострадали. Многие из них в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.