Модель лишилась 3-х тысяч подписчиков в Инстаграме, опубликовав свои «честные» фото
Новости США. Модель Стина Сандерс лишилась 3 тысяч подписчиков в Инстаграме после того, как начала публиковать негламурные фото. Она хотела показать в социальных сетях другую, обычную сторону своей жизни, рассказывает журнал People.
Поклонникам Сандерс не понравилось новое увлечение девушки.
Она опубликовывала фото, связанные с процессом депиляции или с борьбой с синдромом раздражённого кишечника, или просто валяние на диване.
Ниже приведены некоторые из совсем негламурных фото, которые опубликовала девушка, и подписи к ним.
«Понедельник – время для депиляции».
«Синдром раздражённого кишечника это жесть. Время ирригации кишечника».
«Подумала, опубликую фото перед педикюром. Все, кто хочет начать бегать, не надо! Я обломала все ногти на ногах, лодыжки опухли, а пальцы просто обезображены».
Сандерс рассказала The Tab, что подозревает, что её подписчики хотели видеть больше фото её как модели, а не как обычного человека.
В интервью Huffington Post она обратила внимание на то, что Инстаграм – это место, где многие люди завидуют друг другу. Этим она хотела сказать, что многие люди заходили на её страницу не ради «реальных» фото.
Стина Сандерс, модель:
Мои фото в туалете, а не в бикини, должно быть, очень раздражают этих людей. Это похоже на отношение в стиле «Я на это не подписывался». Возможно, публикация фото моей настоящей жизни – это слишком для них.
Несмотря на то, что поначалу она лишилась 3 тысячи подписчиков, с тех пор количество её поклонников увеличилось до 21 тысячи. Многие из них благодарили девушку за её отчаянный поступок.
Фото. Стина Сандерс / Эссена О’Нил
Стину Сандерс на изменение формата своих страниц в соцсетях вдохновил пример звезды Инстаграм Эссены О’Нил, которая раскритиковала социальные сети за то, что в них мы изображаем отредактированные или вовсе придуманные «версии» наших жизней вместо того, чтобы показывать правду, сообщает Daily Dot.
Эссена О’Нил (в своём видео, которое впоследствии было удалено):
Я девушка, у которой всё было. Я хочу рассказать вам, что иметь всё в социальных сетях значит, что в реальной жизни у вас нет абсолютно ничего. Всё, что я делала, было отредактировано или придумано, чтобы получить больше просмотров… Я делала всё ради просмотров, лайков и подписчиков.
Перед тем, как удалить свой профиль в Инстаграм, О’Нил отредактировала несколько фото, переписав к ним подписи. Она рассказала, что на самом деле стояло за этими снимками.
Хотя, многие, в том числе и Сандерс, хвалили поступок О’Нил, были и люди, у которых возникли вопросы к её кампании против социальных сетей. Звёзды YouTube, сёстры Нина и Ранда, которые дружили с О’Нил, считают, что её уход из социальных сетей – это просто трюк (кстати, Эссена все-таки вернулась в сети). Они подозревают, что её решение отказаться от соцсетей было вызвано болезненным расставанием с любимым человеком.
Перевод: Светлана Конашевская