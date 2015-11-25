Модель лишилась 3-х тысяч подписчиков в Инстаграме, опубликовав свои «честные» фото

Новости США. Модель Стина Сандерс лишилась 3 тысяч подписчиков в Инстаграме после того, как начала публиковать негламурные фото. Она хотела показать в социальных сетях другую, обычную сторону своей жизни, рассказывает журнал People. Поклонникам Сандерс не понравилось новое увлечение девушки. Она опубликовывала фото, связанные с процессом депиляции или с борьбой с синдромом раздражённого кишечника, или просто валяние на диване. Ниже приведены некоторые из совсем негламурных фото, которые опубликовала девушка, и подписи к ним.

«Понедельник – время для депиляции».

«Синдром раздражённого кишечника это жесть. Время ирригации кишечника».

«Подумала, опубликую фото перед педикюром. Все, кто хочет начать бегать, не надо! Я обломала все ногти на ногах, лодыжки опухли, а пальцы просто обезображены».

Сандерс рассказала The Tab, что подозревает, что её подписчики хотели видеть больше фото её как модели, а не как обычного человека. В интервью Huffington Post она обратила внимание на то, что Инстаграм – это место, где многие люди завидуют друг другу. Этим она хотела сказать, что многие люди заходили на её страницу не ради «реальных» фото. Стина Сандерс, модель:

Мои фото в туалете, а не в бикини, должно быть, очень раздражают этих людей. Это похоже на отношение в стиле «Я на это не подписывался». Возможно, публикация фото моей настоящей жизни – это слишком для них. Несмотря на то, что поначалу она лишилась 3 тысячи подписчиков, с тех пор количество её поклонников увеличилось до 21 тысячи. Многие из них благодарили девушку за её отчаянный поступок.



Фото. Стина Сандерс / Эссена О’Нил