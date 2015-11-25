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Англичанка «утеплила» на зиму своих кур и петухов шерстяными джемперами

25 ноября 2015 11:24
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Новости Великобритании. К такому решению пришли Никола Конгдон и ее мать Энн из города Фалмут, графство Корнуолл. Они вяжут теплые шерстяные джемперы для птиц, у которых выпадают перья, сообщает The Daily Mail.

Никола Конгдон:
Мы шьем эти джемпера для птиц, которые по каким-либо причинам стали терять свои перья, чтобы они не замерзли во время холодов.
Я сшила одежду и для своих куриц. Им это очень понравилось.
На самом деле, надеть джемпер на курицу не сложно, она ведь просто стоит и делает то, что должна делать обычная курица.

Англичанка «утеплила» на зиму своих кур и петухов шерстяными джемперами-1

Однако в теплой одежке нуждаются не только домашние птицы. Множество людей со всего мира спрашивают у Николы, можно ли у нее купить такие вязаные изделия.

Женщина рассказывает, что вместо платы она принимает пожертвования для сирот Южной Африки.

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Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Необычное

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