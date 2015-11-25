Англичанка «утеплила» на зиму своих кур и петухов шерстяными джемперами

Новости Великобритании. К такому решению пришли Никола Конгдон и ее мать Энн из города Фалмут, графство Корнуолл. Они вяжут теплые шерстяные джемперы для птиц, у которых выпадают перья, сообщает The Daily Mail.

Никола Конгдон:

Мы шьем эти джемпера для птиц, которые по каким-либо причинам стали терять свои перья, чтобы они не замерзли во время холодов.

Я сшила одежду и для своих куриц. Им это очень понравилось.

На самом деле, надеть джемпер на курицу не сложно, она ведь просто стоит и делает то, что должна делать обычная курица.