Белорусская резолюция по торговле людьми принята в ООН

Новости США. Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла белорусскую резолюцию по борьбе с торговлей людьми. Документ направлен на укрепление международного сотрудничества в этой сфере. Резолюция предусматривает вопросы взаимодействия между странами-партнерами как на самом высоком уровне, так и гражданскими обществами государств-членов ООН, частным сектором и СМИ.

Проблема торговли людьми не знает границ и является угрозой планетарного масштаба. Сегодня ее ставят на один уровень с наркотрафиком и незаконным оборотом оружия. К слову, это уже не первое предложение Беларуси. В 2010 году наша страна инициировала глобальный план действий по искоренению этого вида преступной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зейнал Гаджиев, глава Представительства Международной организации по миграции в Беларуси:

На международной арене Республика Беларусь очень активно выступает в этой сфере, что мы очень приветствуем. В этой сфере мы очень тесно сотрудничаем с Республикой Беларусь. Эта проблема, торговля людьми - это действительно глобальная проблема. И эту проблему можно решить только сообща, с усилием всех стран.

А такой на сегодняшний день ни одной страны нету, которая так или иначе не была бы затронута этой проблемой. И поэтому, с этой точки зрения, тоже инициатива Беларуси очень ценная.