Джонни Депп перевоплотился в гангстера в криминальной драме "Чёрная месса"

Новости США. Премьера криминальной драмы "Чёрная месса" с Джонни Деппом в главной роли запланирована на сентябрь 2015 года. Фильм рассказывает подлинную историю Джеймса "Уайти" Балджера, самого жестокого преступника Бостона.

Джонни Деппу, известному своими мастерскими перевоплощениями, и в этот раз удалось удивить публику. Голубые линзы и залысины превратили одного из самых привлекательных мужчин мира в устрашающего преступника.

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Фильм уже подвергся критике со стороны семей многочисленных жертв. 57-летний Стивен Дэвис и его родственники уверены, что в 1981 году Балджер убил его сестру, Дебру Дэвис, несмотря на решение суда в пользу Балджера по причине отсутствия доказательств. После премьеры первого релиза фильма, Дэвис рассказал, что он и его семья очень расстроены тем, что кто-то будет наживаться на их трагедии.

Стивен Дэвис:

Множесто семей очень расстроены и разочарованы. Мне грустно за киноиндустрию и актеров. Нам все еще слишком больно.

Также мужчина упомянул причастность Балджера к ФБР, на которое он работал информатором с 1975 по 1990 год.

Стивен Дэвис:

Единственная причина, по которой он мог делать то, что делал, это потому, что ФБР защищало его.

Балджер возглавлял список самых разыскиваемых ФБР преступников в течении 16 лет, в 2011 был арестован. Он был признан виновным по 31 обвинению и приговорен к двум пожизненным заключениям. В настоящий момент 85-летний Балджер отбывает наказание в тюрьме с повышенной защитой во Флориде.

В основу фильма положена книга 2011 года "Чёрная месса: правдивая история о дьявольском союзе ФБР и ирландской мафии". Помимо Джонни Деппа, сыгравшего Уайти Балджера, в фильме снялись такие актеры как Джоэл Эдгертон, Бенедикт Камбербэтч, Кевин Бейкон, Питер Сарсгаард и Дакота Джонсон.