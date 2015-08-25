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16-летняя дочь Джонни Деппа призналась в своей причастности к секс-меньшинствам

25 августа 2015 14:09
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Новости США. Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради признала себя частью ЛГБТ-сообщества. Недавно девушка приняла решение сняться в фотопроекте Self-Evident Truths («Самоочевидные истины»).

16-летняя дочь Джонни Деппа призналась в своей причастности к секс-меньшинствам-1

16-летняя Лили-Роуз Депп стала одной из 10 тысяч героев фотосессии, считающих себя «не на сто процентов гетеросексуальными».

О том, что снимок девушки станет частью фотопроекта, рассказал в своем Instagram автор Self-Evident Truths, фотограф Ио Тиллетт Райт (iO Tillett Wright). 

Как отмечает Marie Claire, Райт призвал принять участие в его проекте всех, кто «не считает себя на сто процентов гетеросексуальным».

16-летняя дочь Джонни Деппа призналась в своей причастности к секс-меньшинствам-4

О реакции родителей Лили-Роуз, не сообщается.

Как пишет Hollywood Life, дочь Джонни Деппа – не первая юная знаменитость, признавшаяся в своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. В июне певица Майли Сайрус заявила, что не относит себя к конкретному полу и не ей не важно, какого пола будет ее партнер. 

# Фотофакт # Кино # Звезды # Джонни Депп # Лили-Роуз Депп

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