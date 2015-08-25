16-летняя дочь Джонни Деппа призналась в своей причастности к секс-меньшинствам

Новости США. Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради признала себя частью ЛГБТ-сообщества. Недавно девушка приняла решение сняться в фотопроекте Self-Evident Truths («Самоочевидные истины»).

16-летняя Лили-Роуз Депп стала одной из 10 тысяч героев фотосессии, считающих себя «не на сто процентов гетеросексуальными».

О том, что снимок девушки станет частью фотопроекта, рассказал в своем Instagram автор Self-Evident Truths, фотограф Ио Тиллетт Райт (iO Tillett Wright).

Как отмечает Marie Claire, Райт призвал принять участие в его проекте всех, кто «не считает себя на сто процентов гетеросексуальным».