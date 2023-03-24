Какие обследования нужно пройти перед ЭКО? Отвечают врачи

К слову, как показывают многочисленные исследования, примерно в половине случаев нарушения, препятствующие наступлению беременности, обнаруживаются у мужчин. Это полностью опровергает все еще бытующее представление, что в бесплодном браке всегда виновата женщина, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Мария Богуш, заведующая консультативно-диагностическим отделением УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Просто мужчины не в полной мере обследованы. У нас обращается пара, у которой обследована максимально только женщина, а мужчина обследуется постфактум после нашего направления, наших рекомендаций, ввиду недопониманий, что причина может быть именно в мужчине. Как утверждают аналитики, в целом в мире на долю женского бесплодия приходится 40%, а на долю мужского – 45%, на оставшиеся 15% приходятся случаи иммунологической несовместимости супругов и редкие формы бесплодия. Что касается мужчин, то в их проблемах частенько виноваты, не поверите, новейшие технологии.

Ольга Карпович, заведующая городским центром репродуктивного здоровья УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Во-первых, снижается физическая нагрузка у мужчин, постоянная работа за компьютером. У нас даже сидят семейные пары: муж, ожидая супругу, сидит и работает на ноутбуке. Все это накладывает свои отпечатки. А бывает все гораздо сложнее! Пара обследуется не один год, консультируется с десятком врачей и в конце концов приносит к репродуктологам целые тома справок и выписок, где четко указано: причина бесплодия не выяснена. А так хочется прижать к груди малыша. Родители требуют внуков. Друзья намекают, что хотели бы погулять на крестинах, часики тикают все отчетливее, а заветные две полоски на тесте так и не появляются. Как тут не запаниковать? О таком явлении, как психологическое бесплодие, знают не все врачи, и пациенты часто не могут найти адекватную информацию и поддержку. Куда больше банальных советов вроде «расслабьтесь» и «перестаньте ждать, тогда чудо «случится само».

Ольга Устинович, психолог УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Все наши переживания отражаются на нашем теле. Это и тревоги, и страхи, и внутренние конфликты. И я всегда говорю о том, что тело обмануть невозможно, оно четко считывает переживания. И репродуктивная система может заболевать. Увы, природу не обманешь. Если организм в стрессе, он спасает себя и рожать просто не готов. Само тело – как у мужчин, так и у женщин – блокирует возможность появления ребенка, причем разными способами, начиная от снижения потенции. Что же делать? Вспомогательные репродуктивные технологии помогают и здесь.

Вероника Филимоненкова, заведующая отделением ВРТ УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Тем и хороша процедура ЭКО, что далеко не все факторы бесплодия можно установить при рутинном, консервативном или оперативном исследовании. Довольно часто причину бесплодия мы узнаем на эмбриональном этапе, когда получаем яйцеклетки низкого качества, когда понимаем, что на стадии культивирования эмбрионов есть какие-то вопросы. Или к 5-6 суткам не получаем эмбрионы, потому что они просто не доживают до этих суток. Тогда мы можем понимать, что пара вроде и здорова, но на более глубоком уровне есть определенные вопросы. Итак, бесплодие – одно из главных показаний для проведения ЭКО, но далеко не единственное. Причинами для того, чтобы воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, становятся пороки яичников, патологии маточных труб и многие другие отклонения от нормы. Их и выясняют при обследовании пары. Что же ждет тех, кто несмотря ни на что мечтает о ребенке? «У них нет души». Как относится церковь к процедуре ЭКО – подробности здесь. Вероника Филимоненкова:

Обследование супруги начинается с общего гинекологического обследования, общего лабораторного обследования, это исследование гормонального фона, исследования на инфекции, передающиеся половым путем, цитологическое исследование, общие исследования – флюорография, кардиограмма, обязательно заключение терапевта, что женщине не противопоказано применение вспомогательных репродуктивных технологий. Перечень обследования супруга несколько короче: это спермограмма и обследование на инфекции, передающиеся половым путем. Перед программой оба супруга сдают анализы на ВИЧ-инфекцию, гепатиты и сифилисы. Обследование не такое уж большое, при наличии желания его можно пройти в довольно сжатые сроки. Репродуктология не дремлет, способы сорокалетней давности и те, что используются сейчас, отличаются. Однако часто возникает вопрос: а каков процент удачного подсаживания эмбрионов?

Оксана Мордус, врач лабораторной диагностики кабинета ВРТ УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Нет процента, подсаживать или не подсаживать эмбрионы. Есть эмбрионы, которые годны для подсадки и которые не годны для подсадки и криоконсервации. Согласно белорусскому законодательству, мы можем переносить один, два эмбриона. Три эмбриона, если женщина имеет возраст старше 35 лет и множественные неудачные попытки. Больше эмбрионов мы подсаживать не можем. Многие слишком долго идут к мысли использовать вспомогательные репродуктивные технологии, а тем временем успех процедуры во многом зависит от возраста женщины. Это оговорено в медицинских протоколах. Вероника Филимоненкова:

Возрастной промежуток, в который можно применять вспомогательные репродуктивные технологии, – от 18 до 49 лет включительно. Женщине, помимо того что беременность надо получить, ее надо еще выносить, родить ребенка. Это непросто сказывается на состоянии здоровья. Видим, относительно глобальных клинических исследований было решено, что возраст 49 лет – это пограничный возраст, в котором женщина это может сделать относительно безболезненно для состояния своего здоровья.

Как утверждают врачи-репродуктологи, им важно заполучить в свои руки женщину до 35 лет, тогда и шансы на успех гораздо выше. Ведь те самые пресловутые биологические часики, которые тикают над каждой потенциальной мамой, – это не выдумка и не художественный оборот речи. Они существуют. Причем заводятся для каждой девочки еще до ее рождения, когда внутриутробно закладывается ее репродуктивная система. Оксана Мордус:

И женщине не повезло в жизни больше, чем мужчине, потому что она рождается со всеми своими яйцеклетками, в течение жизни она их только расходует. И от того, в каких условиях она живет, какие факторы на нее действуют (физические, психологические, инфекционные), какие заболевания она переносит, это все влияет на ее генетический материал. С возрастом у женщины происходит старение ее генетического материала. Если до 35 лет эффективность получения из яйцеклеток эмбрионов может составлять 50 % и более, то у женщины в 40 лет этот процент опускается до 10 %. Именно потому что в генетическом материале женщины накапливаются генетические мутации.