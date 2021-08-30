«Все упирается в финансовую сторону». Почему молодые специалисты не задерживаются в сельском хозяйстве

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Мечислав Францевич, с высоты своего опыта скажите, на ваш взгляд, чего не хватает сейчас тому поколению, которое придет на смену вам и которому вы свой опыт будете передавать?

Мечислав Степуро, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией технологических исследований республиканского предприятия «Институт овощеводства»:

Что-то у них желания особо нет, потому что все-таки и зарплаты небольшие, и как-то они более привязаны к другим темам, а к науке особо не хотят идти.