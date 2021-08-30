«Все упирается в финансовую сторону». Почему молодые специалисты не задерживаются в сельском хозяйстве
Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Мечислав Францевич, с высоты своего опыта скажите, на ваш взгляд, чего не хватает сейчас тому поколению, которое придет на смену вам и которому вы свой опыт будете передавать?
Мечислав Степуро, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией технологических исследований республиканского предприятия «Институт овощеводства»:
Что-то у них желания особо нет, потому что все-таки и зарплаты небольшие, и как-то они более привязаны к другим темам, а к науке особо не хотят идти.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Городскими сейчас стали люди?
Мечислав Степуро:
Надо чтобы шли более деревенские, они ближе к земле. А городские поступают – они немного баллы набирают выше, имеют и знания, и все, но они к земле не привязаны. Поэтому надо предпочтение отдавать сельским ребятам. Будет гарантия, что они придут и будут продолжать трудиться у своих отцов и дедов на этой земле. А так связано это и с финансами. И наука сейчас трудновата, потому что проекты многие не проходят. Хотя проекты хорошие, отзывы тоже хорошие, но все упирается в финансовую сторону.
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